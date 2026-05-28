Летом отключение света вернутся: эксперты спрогнозировали продолжительность и сценарии

Продолжительность отключений будет зависеть от интенсивности ударов противника и температуры воздуха.

В Украине летом возможны отключения света для населения продолжительностью от незначительных 1-2 до пессимистических 8 часов в сутки, но все будет зависеть от ряда факторов: в частности, температуры воздуха и интенсивности обстрелов энергетической инфраструктуры. Такие оценки дали народный депутат, член энергетического комитета Верховной Рады Сергей Нагорняк и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Нардеп Нагорняк в эфире телеканала "Новости live" сохраняет оптимизм относительно предстоящих отключений, отмечая, что у Украины есть все шансы пройти жаркий сезон без них.

"По моему мнению, этим летом мы должны пройти либо без отключений вообще. Либо, при условии частичного дефицита генерации, в вечерние часы могут быть непродолжительные отключения – не более чем на 1-2 часа, если будут жаркие дни", – отметил политик.

По его словам, в Украине продолжается процесс восстановления поврежденной врагом генерации и, кроме этого, "практически ежедневно вводится в эксплуатацию какая-то солнечная электростанция и домашняя СЭС". К тому же бизнес активно устанавливает накопители энергии.

В то же время энергетический эксперт Владимир Омельченко на своей странице в Facebook рассматривает различные сценарии, каким может быть это лето. При наиболее благоприятном развитии событий – если температура воздуха не будет долго держаться на отметках выше 30°C, а интенсивность обстрелов будет низкой, – специалист соглашается, что отключения будут минимальными.

"При среднем потреблении около 12 ГВт дефицит не превысит 1 ГВт в вечерние пики, что будет покрываться импортом и незначительными ограничениями промышленности. Графики почасовых отключений (ГПО) для населения могут применяться редко и не более двух часов в сутки", – отметил эксперт.

Базовый, более реалистичный, сценарий предусматривает жаркое лето и все еще низкую интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру. В таких условиях эксперт прогнозирует дефицит на уровне 2-2,5 ГВт и отключения продолжительностью 2-4 часа в сутки в период самых высоких температур.

По пессимистическому сценарию к жаркой погоде добавляются интенсивные удары врага – в таком случае отключения могут достигать 8 часов в сутки, считает эксперт.

"Дефицит мощности может составлять в отдельные дни до 4 ГВт. ГПО – до 8 часов в сутки. Наиболее уязвимые регионы: все прифронтовые, Одесская область и город Киев, где ГПО и ГАВ могут быть более длительными, чем в среднем по стране", – подытожил Омельченко.

Россия продолжает систематический энергетический террор против Украины. В результате вражеских атак часть областей периодически остаются без света. Впрочем, "Укрэнерго" уже около двух месяцев не дает команду на отключение электроснабжения.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечает, что Украина пока не может полностью отказаться от отключений света из-за последствий систематических вражеских атак на энергетику. Он прогнозирует, что Украина будет жить с отключениями света еще как минимум 2-3 года.

