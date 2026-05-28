Курс валют в 'ПриватБанке': сколько стоят доллар и евро в четверг

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 28 мая, не изменился и составляет 44,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 51,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,85 гривни, а евро – по курсу 50,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на прежнем уровне и составляет 44,44 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился – 51,81 гривни.

Нацбанк установил на 28 мая официальный курс доллара к гривне на уровне 44,30 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 3 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 27 мая – 44,27 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 4 копейки и составляет 44,52 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,01 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 51,90 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,25 гривни за евро.

