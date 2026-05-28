Зеленский прибыл в Швецию: готовится решение по истребителям Gripen для Украины (видео)

Президент объявил о выделении крупного пакета помощи в сфере обороны для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую боевую авиацию усилят шведские истребители Gripen JAS 39. Об этом говорится в его Telegram.

"Сегодня с рабочим визитом в Швеции. Готовим большой оборонный пакет для Украины и делаем решительный шаг в отношении истребителей Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, 28 мая запланированы его встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности.

"Спасибо, Ульф, за то, что наши отношения – Украины и Швеции – всегда содержательны, а сотрудничество – сильное", – написал президент Украины.

Истребители Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, Швеция готовит передачу Украине истребителей Gripen Jas 39 C/D. По данным СМИ, страна передаст ВСУ в дар несколько самолетов. Одновременно должны начаться переговоры о будущей продаже Украине дополнительных истребителей.

Ранее премьер Швеции обещал 100-150 истребителей Gripen для Украины. В октябре 2025 года было подписано соглашение о намерениях в будущем заключить крупную сделку о продаже Украине большого количества этих самолетов.

