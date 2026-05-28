Бывшая жена Дзидзьо показала 11-месячного сына (фото)

Украинская певица и бывшая жена музыканта Дзидзьо – SLAVIA – показала 11-месячного сына Льва.
Артистка опубликовала новый снимок с отдыха в своем Instagram. На нем мальчик, который заметно подрос, позирует на камеру в фартуке и уже уверенно делает свои первые шаги.
"В бабушкином фартуке", – подписала звездная мамочка.
К слову, SLAVIA находилась в отношениях с Михаилом Хомой на протяжении 20 лет, из них 8 в браке. Однако в 2021 году пара рассталась. По словам певицы, они до сих пор поддерживают дружеское общение.
Сейчас Ярослава замужем за бизнесменом Андреем, от которого в прошлом году родила сына Льва.
Артистка пытается совмещать певческую карьеру и материнство, а ранее она рассказывала о первых достижениях мальчика так:
"У него 2 нижних зубика, а верхние уже прорезаются и скоро появятся. Еще не ходит сам, но уверенно шагает, держась за опору. Первые самостоятельные шаги уже совсем близко!".