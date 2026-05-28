В посольстве США ответили на заявление Каллас о выезде американских дипломатов из Киева

В то же время американские дипломаты советуют своим гражданам не ехать в Украину.

Посольство Соединенных Штатов Америки не вносило изменений в свою работу, сообщения о закрытии и выезде дипломатов из Киева не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в сети X.

Там также опубликовали фото временного поверенного в делах США в Украине Джули Дэвис, сенатора Соединенных Штатов Америки Ричарда Блюменталя и члена Палаты представителей США Джима Хаймса.

"Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей работе нет, а сообщения об обратном не соответствуют действительности", – отмечается в сообщении.

При этом, как отмечает посольство, для Государственного департамента нет более высокого приоритета, чем безопасность и защита граждан США.

"Поэтому мы регулярно пересматриваем ситуацию с безопасностью Посольства США в Киеве. Мы в очередной раз подчеркиваем, что гражданам США не следует ездить в Украину по любой причине из-за вооруженного конфликта", – говорится в сообщении.

Заявление Каллас – что известно

Как сообщал УНИАН, верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас сегодня, 28 мая, заявила, что на фоне угроз России нанести очередной массированный удар по Киеву европейские посольства продолжают работать в Украине. При этом она утверждала, что дипломаты США покинули Киев.

В то же время, как подчеркнул пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам, заявление о выезде американских дипломатов не соответствует действительности.

В то же время, как сообщил журналистам советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, возможно, речь шла об обстоятельствах перед российским массированным ракетным ударом в ночь с 23 на 24 мая.

"Возможно, имелись в виду обстоятельства перед тем ударом в ночь на воскресенье, кто знает. Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали", – отметил Литвин.

