'Он точно исчезнет': ученые озадачили прогнозом о 'леднике Судного дня'

Спутники зафиксировали критические трещины в шельфовом леднике Туэйтса, который сдерживает один из крупнейших ледниковых массивов Западной Антарктиды.

Один из самых опасных ледников планеты – антарктический ледник Туэйтса, известный как "Ледник Судного дня", – находится на грани потери своего шельфового ледника. Ученые предупреждают, что это может существенно ускорить таяние ледникового массива и повышение уровня мирового океана, пишет Live Science.

Об опасных изменениях свидетельствуют новые спутниковые наблюдения, которые показывают быстрое разрушение восточного шельфового ледника Туэйтса.

Шельфовый ледник – это плавучая масса льда, которая сдерживает основной ледник и не дает ему быстро сползать в океан. Именно он сейчас стремительно растрескивается и теряет устойчивость.

Видео дня

Морской геофизик Роберт Лартер заявил, что шельфовый ледник фактически "готов к распаду".

"Мы не знаем точно, как именно это произойдет, но он точно исчезнет", – отметил ученый.

Почему Туэйтс называют "Ледником Судного дня"

Ледник Туэйтса является одним из крупнейших ледников Земли. По размерам он примерно соответствует американскому штату Флорида, а в отдельных местах его толщина превышает 2 километра.

Если ледник окончательно потеряет стабильность, это может привести к повышению уровня мирового океана примерно на 65 сантиметров. Такой сценарий создает угрозу для прибрежных городов и миллионов людей во всем мире.

Кроме того, Туэйтс играет роль своеобразной "опоры" для всего Западно-Антарктического ледникового щита. Его дестабилизация может запустить более масштабное таяние льда в регионе.

Ледник тает уже десятилетиями

По данным исследователей, Туэйтс быстро теряет лед еще с 1980-х годов. Причиной являются теплые океанские воды, которые проникают под ледник и размывают его основание. С 1992 года ледник отступил примерно на 20 километров.

Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показывает, что к 2067 году ледник может ежегодно терять до 200 миллиардов тонн льда.

Ученые связывают этот процесс с климатическими изменениями

Исследователи считают, что главную роль в разрушении ледника играет изменение циркуляции океанических вод и ветров в Южном полушарии, которое связано с изменением климата.

По словам Лартера, теплые соленые воды все активнее подмывают шельфовый ледник снизу, ускоряя его разрушение.

Ученые отмечают, что разрушение таких ледниковых систем считается "точкой невозврата" для климата, ведь после определенного момента процесс уже будет невозможно остановить даже в течение тысячелетий.

Тайны ледников – интересные новости

Как сообщал УНИАН, под ледниковым шельфом Дотсона в Антарктиде без вести пропала шестиметровая подводная лодка Ran, которая исследовала самые труднодоступные уголки планеты, но данные, полученные перед исчезновением аппарата, заставляют научное сообщество переосмыслить процессы таяния льда.

Подводная лодка была отправлена Международной кооперативной ассоциацией ледников Туэйта (ITGC) для изучения зон, где ранее не ступала нога человека.

Вас также могут заинтересовать новости: