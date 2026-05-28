Российская армия отступает на одном из направлений, - Трегубов

Пресс-секретарь рассказал о весенней наступательной кампании россиян.

Российские войска отступают на Великобурлуцком направлении. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов на канале "Мы – Украина", комментируя весеннюю наступательную кампанию россиян.

Говоря в целом о наступлении оккупантов, он назвал две его особенности: во-первых, применение средств поражения со стороны оккупантов сокращается, а во-вторых, результативность действий россиян снижается.

"Если мы наблюдаем за соотношением атак и каких-либо результативных действий, измеряя их в территориях, которые удалось занять врагу, то этот коэффициент очень резко падает в последнее время", – отметил Трегубов и предположил, что по итогам весеннего наступления он "будет приближаться к нулю или к отрицательному значению".

По словам спикера, несмотря на то, что враг на некоторых участках наступает, на других ему приходится отступать, поэтому, мол, результат может быть не таким, на который противник рассчитывает.

"Если во время предыдущих наступлений Украина теряла, может, и небольшой, но все же какой-то процент своей территории, то сейчас игра идет в обе стороны, и уже можно наблюдать, что где-то россияне безуспешно пытаются продвинуться на Лиманском направлении, где-то на Купянском направлении, может, там с какой-то успешностью, но потом их удается отбросить", – пояснил Трегубов.

Между тем на Великобурлукском направлении, отметил он, россияне отступают с начала весеннего наступления.

"Поэтому там в результате может оказаться, что этот наступление было не просто для них неудачным, а отрицательно успешным", - добавил спикер.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, ситуация вокруг Константиновки ухудшается. По данным DeepState, российские захватчики пытаются превратить город в Донецкой области в руины. Оккупанты проникают и скапливаются в близлежащих селах, тем самым усиливая контроль над территорией вокруг населенного пункта. Оттуда же пытаются проникнуть в сам город.

Недавно российские ресурсы заявили о якобы захвате села Гранов Дергачевской общины Харьковской области. В ВСУ отреагировали на ложь захватчиков, заверив, что упомянутый населенный пункт находится под контролем Украины. Как отметили украинские защитники, подразделения Сил обороны Украины надежно удерживают определенные рубежи обороны, эффективно сдерживают наступательные действия противника и наносят ему ощутимые потери в личном составе и технике.

Также Силы обороны опровергли информацию о захвате россиянами Рясного в Сумской области. Украинские военнослужащие назвали такие заявления частью информационно-психологической операции со стороны РФ.

