Еще несколько лет назад Венгрия была главным политическим защитником российского газа в Европейском союзе. Будапешт систематически блокировал или смягчал часть энергетических решений ЕС, продвигал долгосрочное сотрудничество с "Газпромом" и оставался одним из ключевых потребителей российского трубопроводного газа по трубопроводу "Турецкий поток". Поэтому новости о том, что Венгрия ведет переговоры о будущих поставках газа из румынского черноморского проекта Neptun Deep – это гораздо больше, чем просто коммерческая история. Это – сигнал о структурных изменениях в энергетической архитектуре Центральной Европы.

Смена венгерского правительства открывает возможности для диверсификации. Потому что новая власть заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Причем, исключительно из прагматических соображений: Венгрии нужны трансферты. А Еврокомиссия приняла план Repower EU по полному отказу от импорта российского топлива. И вот первые результаты: 22 мая венгерское издание Index сообщило, что Будапешт рассматривает румынский газ как одну из ключевых альтернатив российским поставкам после 2027 года.

Хотя венгерские чиновники публично избегают формулировок о "отказе от российского газа", сам факт таких переговоров демонстрирует: даже ближайшие партнеры Кремля начинают готовиться к миру после "Газпрома".

Что же такое проект Neptun Deep? Это – крупнейший новый газовый проект Европейского Союза за последние годы. Месторождение расположено в румынском секторе Черного моря примерно в 160 км от побережья. Его разрабатывают румынская государственная компания Romgaz и австрийская OMV Petrom, дочерняя структура OMV. Запасы оцениваются примерно в 100 млрд кубометров газа (это больше, чем годовое потребление газа всей Центральной Европой).

То есть, после запуска добычи в 2027 году Румыния может удвоить собственную добычу, стать одним из крупнейших производителей газа в ЕС и превратиться в нетто-экспортера газа.

А это – сильно меняет правила игры. Ведь до этого момента у Центральной Европы было лишь несколько реальных вариантов: российский трубопроводный газ, более дорогой СПГ через терминалы Адриатики или Северного моря, а также ограниченные объемы норвежского газа. Neptun Deep – это первый крупный региональный ресурс, физически близкий к рынкам Венгрии, Словакии, Австрии и даже Южной Германии.

Особенно важна эта история для Венгрии. Страна потребляет около 9 миллиардов кубометров газа в год, и значительная часть этого объема до сих пор поступает из России через "Турецкий поток" и долгосрочные контракты с "Газпромом". Теперь же министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявляет, что новое газовое месторождение станет "единственным новым источником газа в регионе, который может реально способствовать энергетической диверсификации".

При этом здесь важна не только политика, но и география. В отличие от поставок СПГ, румынский газ не требует сложной морской логистики, не зависит от мировых цен на СПГ и не требует строительства новых терминалов. Газ может поступать через уже существующие трубопроводные интерконнекторы между Румынией и Венгрией. Для Будапешта это – прагматичное экономическое решение.

Для Румынии проект также имеет прямую выгоду – перейти с периферии ЕС в центр европейской энергетической политики. Ранее страна почти не рассматривалась как ключевой энергетический игрок Европы.

Теперь ситуация меняется: Бухарест получает потенциально крупнейший новый газовый ресурс ЕС, становится важным поставщиком для Центральной Европы и превращается в элемент энергетической безопасности всего Евросоюза.

Для России Neptun Deep опасен не только экономически, но и политически. На протяжении десятилетий Кремль удерживал влияние в Центральной Европе именно благодаря трубопроводному газу, долгосрочным контрактам и аргументу о "дешевом российском газе". Именно Венгрия и Словакия были ключевыми примерами этой модели зависимости. Теперь возникает принципиально иная ситуация. Альтернатива становится физически доступной, расположена внутри ЕС, контролируется европейскими компаниями и не зависит от российской инфраструктуры.

После 2022 года Европа научилась жить без большей части российского газа. Но Центральная Европа оставалась наиболее сложным регионом из-за исторической зависимости от российских трубопроводов. Neptun Deep может стать первым реалистичным сценарием выхода из этой зависимости.

Впрочем, говорить о быстром разрыве с российским газом пока рано. "Турецкий поток" продолжает работать, контракты с "Газпромом" остаются в силе, а российский газ по-прежнему занимает значительную долю венгерского рынка.

Кроме того, добыча в Neptun Deep начнется только в 2027 году, поэтому речь идет не о мгновенном отказе от РФ, а о постепенном структурном развороте.

Но даже этот разворот уже имеет огромное геополитическое значение. Главный миф российской энергетической политики десятилетиями звучал так: без российского газа Центральная Европа не сможет функционировать. Теперь этот тезис больше не работает.