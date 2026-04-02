В Бакоте появились три новых туристических маршрута

Возле живописного затопленного села Бакота в Хмельницкой области, которое еще называют "украинской Атлантидой", появились сразу три новых туристических маршрута.

Как говорится в сообщении "Бакота Хаб" в Facebook, на карте они обозначены тремя ветвями:

Синяя ветка – веломаршрут "Навколо Бакотської затоки" (21,1 км);

Зеленая ветка – пеший маршрут "Мальована Грушка" (1,9 км);

Красная ветка – пеший маршрут "Понад Дністровським каньйоном" (6,45 км).

Также была разработана интерактивная карта с описанием всех трех маршрутов.

Маршруты рассчитаны на туристов любого уровня подготовки, а по пути можно посетить несколько интересных локаций – как природных, так и культурно-познавательных.

При этом на некоторых из них расположены зеленые усадьбы, где можно остановиться на ночь.

Новые туристические маршруты на Бакоте

Как сообщал УНИАН, в прошлом году также был проложен новый туристический маршрут "От Гораевки до Бакоты".

Кроме того, было анонсировано создание веломаршрута "Бакота Гранд Трек" протяженностью более 35 км от села Окопы в Тернопольской области, который через Каменец-Подольский будет вести в Бакоту.

Вас также могут заинтересовать новости:

