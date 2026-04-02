В Бакоте появились три новых туристических маршрута

Возле живописного затопленного села Бакота в Хмельницкой области, которое еще называют "украинской Атлантидой", появились сразу три новых туристических маршрута.
Как говорится в сообщении "Бакота Хаб" в Facebook, на карте они обозначены тремя ветвями:
- Синяя ветка – веломаршрут "Навколо Бакотської затоки" (21,1 км);
- Зеленая ветка – пеший маршрут "Мальована Грушка" (1,9 км);
- Красная ветка – пеший маршрут "Понад Дністровським каньйоном" (6,45 км).
Также была разработана интерактивная карта с описанием всех трех маршрутов.
Маршруты рассчитаны на туристов любого уровня подготовки, а по пути можно посетить несколько интересных локаций – как природных, так и культурно-познавательных.
При этом на некоторых из них расположены зеленые усадьбы, где можно остановиться на ночь.
Новые туристические маршруты на Бакоте
Как сообщал УНИАН, в прошлом году также был проложен новый туристический маршрут "От Гораевки до Бакоты".
Кроме того, было анонсировано создание веломаршрута "Бакота Гранд Трек" протяженностью более 35 км от села Окопы в Тернопольской области, который через Каменец-Подольский будет вести в Бакоту.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Возле курорта Сатанов обустроили 32-километровый туристический маршрут: чем он интересен
- От Смугарских водопадов до Соколиного Ока: на Буковине появился новый туристический маршрут
- Весенний хайкинг в Карпатах: чем привлекает туристов Полонина Руна в Закарпатье (фоторепортаж)
