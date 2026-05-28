Россия грозит Украине 'ядеркой', но на самом деле зовет США вернутся к переговорам, - NYT

Российские масштабные ракетные удары по украинской столице и угрозы новых атак, происходят на фоне застоя и на поле боя, и за столом переговоров.

Усилением атак по Киеву и угрозами в сторону Украины Россия стремится продемонстрировать силу и способность к эскалации, поскольку находится в тупиковой ситуации как на передовой, так и за столом переговоров. Об этом говорится в статье The New York Times, в которой авторы анализируют возможности Кремля осуществить свои угрозы.

Отмечается, что масштабные ракетные атаки происходят на фоне снижения темпов войны из-за распространения беспилотных технологий, которое сделало передвижение по полю боя все более медленным и дорогостоящим. Из-за этого весеннее крупное наступление в мае России достигло микроскопических успехов. Предполагается, что по итогам мая Россия сможет оккупировать самое небольшое количество территорий за последний год.

Авторы пишут, что это поднимает вопрос о том, "достигла ли Россия, несмотря на свои угрозы, уже всего, чего могла достичь с помощью обычного вооружения". Они привели слова старшего научного сотрудника Центра изучения России и Евразии им. Карнеги Татьяны Становой о том, что военное превосходство, которое Россия поддерживала последние пару лет, постепенно уменьшается. Она добавила, что это вызывает вопрос: "Не повыситься ли уровень эскалации?"

Она добавила, что цель России, которая обладает ядерным оружием, состоит в том, чтобы "оказать психологическое давление на всю элиту, на общество" в Украине.

По словам аналитиков, угрозы Москвы атаковать Киев отчасти были предупреждением о том, как далеко Россия может зайти, если Соединенные Штаты не возобновят участие в переговорах.

Готова ли Россия решится на применение ядерного оружия?

Издание также процитировало российского политолога Илью Гращенкова о том, что подобная риторика Кремля направлена на внутреннюю аудиторию. После ударов Украины по целям в России и на контролируемых Россией территориях, сказал он, "власти должны продемонстрировать" готовность к жесткому ответу.

По его словам, Кремль переключил внимание с Украины на Соединенные Штаты – не просто обещая новые удары, но и заранее уведомляя США и требуя от них "учесть последствия таких ударов для американского дипломатического присутствия". Таким образом, считает он, Россия пытается показать, что готова расширить масштабы давления на Киев, и одновременно посылает сигнал США о необходимости участвовать в поиске решения. Политолог говорит, что отсутствие решения повышает риск применения Россией "более тяжелого вооружения, включая тактическое ядерное оружие".

Напомним, что на фоне угроз со стороны России продолжить удары по украинским городам президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту США Дональду Трампу с предупреждением об уменьшении украинских запасов средств ПВО. Он отметил, что в вопросе защиты от баллистики Силы обороны Украины могут рассчитывать практически только на помощь США.

Добавим, что по словам верховной представительницы Европейского Союза Каи Каллас, дипломаты посольств европейских стран остаются в Киеве не смотря на российские угрозы. Однако, якобы дипломаты посольства США выехали из Украины.

Хотя в посольство США сообщило, что не вносило изменений в свою работу, а сообщения о закрытии и выезде дипломатов из Киева не соответствуют действительности.

