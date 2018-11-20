Гамбург на зиму остался без одной из главных своих туристических "изюминок"

Знаменитые лебеди с озера Альстер в центре немецкого Гамбурга отправились на зимовку в закрытые помещения.

В немецком Гамбурге 20 ноября ветеринары успешно отловили и переместили в зимние помещения знаменитых лебедей с озера Альстер в центре города.

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Птицы, которые являются одной из главных туристических "изюминок" Гамбурга, должны вернуться на открытую воду весной, когда станет достаточно тепло.

Отметим, большое искусственное озеро Альстер расположено в историческом центре Гамбурга и является одним из любимым мест отдыха среди туристов и горожан. Именно здесь расположены многочисленные магазины, рестораны и гостиницы, а также сосредоточены разнообразные развлечения.

Особенно туристов, которые хотят сделать красивые фото, здесь привлекают знаменитые альстерские лебеди. Немалая колония величественных белых птиц чувствует себя здесь довольно свободно, поэтому они обычно охотно позируют перед камерами.

К слову, в этом году альстерским лебедям пришлось перемещаться в зимний вольер дважды. В августа из-за адской жары птиц также на время переселяли в закрытые вольеры, где они обычно проводят зиму. Судя по фото, лебеди были не в восторге.