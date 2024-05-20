По словам военного, Силы обороны частично вернули захваченные позиции.

ВСУ удалось частично стабилизировать ситуацию в районе города Волчанск Харьковской области, украинские защитники продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки в северной части, осуществляют зачистку, держат противника под огневым контролем, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает LIGA.net.

По его словам, за неделю на Харьковском направлении произошло 83 атаки, за минувшие сутки - 11 боевых столкновений, в приграничье Харьковской области продолжаются контрударные действия.

Волошин добавил, что россияне не оставляют попыток прорвать оборону украинских подразделений возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого.

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"Силы обороны пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг стремится закрепиться в жилой застройке, но наши защитники не дают им это сделать", - сказал он.

Также Волошин отметил, что основные усилия войска РФ сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

Силы обороны частично вернули захваченные позиции, уничтожили немалое количество захватчиков и смогли взять в плен оккупантов, рассказал спикер.

Наступление РФ в Харьковской области

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес уверен, что битва за Харьковскую область не станет решающей в развязанной Россией войне против Украины:

"Ведь если бы она такой была, то это бы означало, что она закончит войну. Я этого не вижу. Также не верю, что Россия имеет возможность достичь решающего нокаута Украины".

Также сообщалось, что ВСУ контролируют Волчанск, за который ведутся ожесточенные бои на севере Харьковщины, на 60%.

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