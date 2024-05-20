Кулинар обеспокоен ситуацией в медийном пространстве.

Известный повар, судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво опубликовал гневный пост в Instagram. Звездный кулинар эмоционально прокомментировал шутки об уклонистах в Украине.

Шеф-повар обеспокоен ситуацией в медийном пространстве. Его удивляет, что сейчас стало нормальным унизительно шутить о военных. По его словам, высказывания типа "ха-ха, я уклонист", или "пусть кто-то другой воюет", демотивируют народ и украинских защитников. Он не понимает, как можно насмехаться над бойцами. Эктор вспомнил о роликах в сети, где весело транслируется уклонение от службы, и назвал их "ужасом".

"Почему люди себе это позволяют? Мы потеряли много героев, у нас много раненых. Это горе. В конце концов, не хотите воевать - помогайте. Не хотите помогать? Лучше молчите. Не демотивируйте военных своей глупостью", - подчеркнул Браво.

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При этом он объяснил, что у каждого украинца есть выбор, и не считает, что все должны воевать. По его словам, бояться войны и службы - это не стыдно, но насмехаться над этим - недопустимо.

Отметим, что Хименес-Браво - известный колумбийский кулинар, который уже много лет живет в Украине и строит здесь свою карьеру. Сейчас он активно изучает украинский и помогает военным на фронте.

Напомним, ранее Эктор рассказал о реалиях жизни в Украине.

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