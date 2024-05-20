Также диетологи дали советы, как подбирать себе полезные напитки.

На фоне приближения жарких летних дней вопрос похудения становится как никогда актуальным. Вы когда-нибудь слышали, что выпивание стакана воды перед началом еды помогает повысить насыщение, уменьшая объем потребляемой вами пищи?

Увлажнение органазма может помочь утолить чувство голода, а также одновременно уменьшить склонность к бездумному жеванию. Конечно, большинство напитков, кроме воды, содержат калории, что имеет значение для похудения. Еаtingwell назвал 5 напитков для вашей фигуры, которые считаются вредными, но на самом деле безопасны для фигуры.

Коровье молоко

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Многие люди считают молоко "плохим" для похудения, демонизируя его естественное содержание сахара как виновника, но исследования обнаружили обратное. В недавнем обзоре потребление молочных продуктов было связано с уменьшением жира в организме и увеличением нежировой массы. Эта комбинация является беспроигрышной для похудения.

"Молоко имеет много преимуществ. Высококачественный биодоступный белок в молоке, например лейцин, стимулирует рост мышц, что может оптимизировать поддержку сухой мышечной массы. Когда люди пытаются похудеть, они хотят сосредоточиться на сохранении и поддержании мышечной массы, а вместо этого сжигают жир", - объясняет спортивный диетолог Сара Кошик.

Если вы ищете быстрый прием белка, молоко предлагает именно это. Один стакан обезжиренного молока содержит 8 граммов белка за 90 калорий.

Обогащенное соевое молоко

Соевые продукты, включая соевое молоко, на самом деле являются отличным дополнением к вашему плану питания для похудения. На самом деле клиническое исследование показало, что добавление соевого белка к диете с высоким содержанием белка с ограниченным содержанием калорий привело к такой же потере веса, как и у аналогичной группы, которая не ела сою. Дело в том, что соевый белок не мешает похудению, а может даже помочь.

"Включение соевого молока в ваш рацион - отличный способ увеличить потребление белка, клетчатки, витаминов и минералов, чтобы удовлетворить потребности в питательных веществах во время похудения", - говорит диетолог Лорен Харрис-Пинкус.

В частности, 1 стакан обогащенного несладкого соевого молока содержит 7 граммов белка и 80 калорий. Кроме того, оно также содержит витамин B12, питательное вещество, которого часто не хватает в растительных диетах.

Кофе с натуральным сахаром

Даже когда преимущества кофеина подчеркиваются для похудения, как только появляется подсластитель, кофе "отменяется". Но это не должно быть так.

"Есть некоторые сливки для кофе с высоким содержанием "пустых" калорий из сахара и насыщенных жиров. Кофе не должен быть высококалорийным напитком, но употребление черного кофе не всегда нравится вкусу каждого. Выбор правильных сливок для кофе с низким содержанием сахара и насыщенных жиров может принести удовольствие, в то же время соответствуя целям по потере веса", - говорит Кошик

Учитывая это, важно рассмотреть, что удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, соответствуя вашим целям потери веса. Вот здесь и вступают в игру природные подсластители.

100% гранатовый сок

Сок, изготовленный из 100% фруктового сока, на самом деле может быть отличным способом добавить вкуса и питательных веществ простой воде.

"Иногда нам нужен дополнительный стимул, чтобы увеличить потребление воды", - говорит Харрис-Пинкус.

Так, можно добавить немного сладкого и слегка терпкого сока в воду, чтобы поощрить пить больше H2O без добавления сахара.

Кроме того, потребление граната полезно для снижения массы тела, артериального давления, уровня сахара в крови и других показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Он богат полифенолами, полезными антиоксидантными соединениями, которые помогают избавить тело от свободных радикалов и помогают уменьшить воспаление.

Низкокалорийные газированные напитки с низким содержанием сахара

Переход от газировки с полным содержанием сахара к газировке с нулевой калорийностью может значительно уменьшить количество калорий, которые вы потребляете за день, и помочь в потере веса.

Хотя она безопасна в умеренных количествах, недостатком является то, что диетическая газировка не содержит ничего полезного для вашего здоровья. Несмотря на это, этот напиток может стать промежуточным звеном.

Как узнать, что напиток не помешает похудению

Любите напиток, который не входит в пятерку выше? Вот несколько советов от диетологов, чтобы оценить, безопасен ли он для фигуры.

Проверьте калорийность. Обратите внимание на то, сколько калорий содержит напиток. В идеале избегайте те, которые имеют столько же ккал сколько и еда. Убедитесь, что напиток-заменитель содержит источник белка или клетчатки, чтобы вы чувствовали себя более сытыми.

Следите за содержанием добавленного сахара. Речь идет о меде, сиропах и сахаре. Они не насытят вас, но добавят калорийность. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить ежедневное потребление добавленного сахара до 24 граммов (6 чайных ложек) для женщин и 36 граммов (9 чайных ложек) для мужчин.

Советы по похудению

Диетолог Лорен Манакер поделилась своими любимыми чаями, которые помогают сохранять фигуру стройной. В своей статье она назвала 7 лучших напитков.

Недавно было названо 10 продуктов, которые могут помочь вам во время похудения.

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