Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Такой документ уже опубликован на сайте МУС. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества, пишет CNN.
"Ордера на арест израильских политиков - это первый случай, когда МУС избрал своей мишенью высшего руководителя близкого союзника США. Это решение ставит Нетаньяху в один ряд с президентом России Владимиром Путиным, на арест которого МУС выдал ордер в связи с войной Москвы против Украины", - объясняют в материале.
Теперь коллегия судей Международного уголовного суда рассмотрит заявление Хана о выдаче ордеров на арест. По словам главного прокурора, обвинения против Синвара, Хании и аль-Масри (лидеров ХАМАС) включают "истребление, убийства, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие во время содержания под стражей".
Что касается обвинений против Нетаньяху и Галанта, то они включают "причинение истребления, голода как метода ведения войны, включая отказ в предоставлении гуманитарной помощи, преднамеренная нацеленность на гражданское население в условиях конфликта", сказал Хан.
Отмечается, что когда в прошлом месяце появились новости о том, что главный прокурор МУС рассматривает такое решение, то Нетаньяху заявил, что любые ордера суда на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы возмущением исторического масштаба", а также Израиль "имеет независимую правовую систему, которая тщательно расследует все нарушения закона".
Нападение ХАМАС на Израиль и война в Газе - последние новости
Как писал УНИАН, в начале мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль пограничный переход Рафах в секторе Газа. Отмечается, что к этой операции были привлечены бронетанковые подразделения.
В свою очередь президент США Джо Байден впервые пригрозил не предоставлять оружие Израилю, если страна осуществит наступление на Рафах. По его словам, американские бомбы, которые были предоставлены Израилю, привели к гибели мирного населения Газы.