Ранее Нетаньяху заявлял, что такие решения были бы "возмущением исторического масштаба".

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Такой документ уже опубликован на сайте МУС. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечества, пишет CNN.

"Ордера на арест израильских политиков - это первый случай, когда МУС избрал своей мишенью высшего руководителя близкого союзника США. Это решение ставит Нетаньяху в один ряд с президентом России Владимиром Путиным, на арест которого МУС выдал ордер в связи с войной Москвы против Украины", - объясняют в материале.

Теперь коллегия судей Международного уголовного суда рассмотрит заявление Хана о выдаче ордеров на арест. По словам главного прокурора, обвинения против Синвара, Хании и аль-Масри (лидеров ХАМАС) включают "истребление, убийства, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие во время содержания под стражей".

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Что касается обвинений против Нетаньяху и Галанта, то они включают "причинение истребления, голода как метода ведения войны, включая отказ в предоставлении гуманитарной помощи, преднамеренная нацеленность на гражданское население в условиях конфликта", сказал Хан.

Отмечается, что когда в прошлом месяце появились новости о том, что главный прокурор МУС рассматривает такое решение, то Нетаньяху заявил, что любые ордера суда на арест высокопоставленных израильских правительственных и военных чиновников "были бы возмущением исторического масштаба", а также Израиль "имеет независимую правовую систему, которая тщательно расследует все нарушения закона".

Нападение ХАМАС на Израиль и война в Газе - последние новости

Как писал УНИАН, в начале мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль пограничный переход Рафах в секторе Газа. Отмечается, что к этой операции были привлечены бронетанковые подразделения.

В свою очередь президент США Джо Байден впервые пригрозил не предоставлять оружие Израилю, если страна осуществит наступление на Рафах. По его словам, американские бомбы, которые были предоставлены Израилю, привели к гибели мирного населения Газы.

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