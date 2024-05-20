Евдокия точная копия звездной мамочки.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут почти не делится личной жизнью в соцсетях и не показывает своих детей.

После начала полномасштабного российского вторжения телезвезда выехала за границу. С тех пор в ее Instagram начали появляться фотографии младшей дочери Евдокии. Однако только сейчас ведущая решила показать лицо девочки, которая совсем скоро будет отмечать свой день рождения.

В фотоблоге Фреймут опубликовала кадр, на котором заметно, что Евдокия сильно подросла. У девочки короткие светлые волосы и поклонники знаменитости сразу подметили сходство ребенка с мамочкой.

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Ольга вместе с дочкой посетили развлекательный центр Peppa Pig World в Лондоне, где все посвящено мультику "Свинка Пеппа" и его героям. На фото они позировали вместе с аниматорами на фоне дома свинки.

К слову, Фреймут также воспитывает 18-летнюю дочь Злату и младшего сына Валерия. Старшая дочь звезды живет отдельно. Сейчас девушка учится в США и ей уже даже приобрели дорогое авто. Зато Евдокия и Валерий проживают в Лондоне вместе с мамой.

Напомним, ранее Слава Соломка высказался об Ольге Фреймут. Ведущий ответил, вернется ли коллега в Украину.

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