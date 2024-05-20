'Это были не мы': Израиль опроверг причастность к гибели Раиси

Высокопоставленный чиновник отметил, что это не была спецоперация страны.

Израиль не причастен к гибели президента Ирана Ибрагима Раиси в результате крушения вертолета.

Об этом заявил неназванный высокопоставленный израильский чиновник в комментарии Reuters в понедельник, 20 мая.

"Это были не мы", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным. Видео дня

Смерть Ибрагима Раиси - это нужно знать

Ибрагим Раиси погиб в результате аварийной посадки вертолета вечером 19 мая. Как заявило иранское агентство Mehr, лидер иранцев "попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана".

Раиси был также кандидатом в преемники престарелого фактического правителя страны, верховного лидера Али Хаменеи. По данным Time, обе политические должности связаны с повышенным уровнем риска, примерно сопоставимым с риском путешествия по воздуху в Иране, где безопасность авиации, подорванная десятилетиями санкций и неравномерным техническим обслуживанием, унесла жизни такого же количества высокопоставленных чиновников в Иране, как и теневая война с Израилем.

Вертолет, на борту которого был президент Ирана, упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном, который является наименее дружественным из соседей Ирана - отчасти из-за того, что поддерживает отношения с Израилем и сотрудничает с Моссадом. Отмечалось, что погода также могла быть причиной катастрофы - иранские власти сообщили, что попытки обнаружить место катастрофы были затруднены туманом, ветром и сильным дождем.

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