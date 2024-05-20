Надлежащее налогообложение игорного бизнеса и табачной отрасли также позволит привлечь в бюджет десятки миллиардов гривень.

На сессии Львовского городского совета депутаты обнародовали обращение к ВР с просьбой не повышать акцизы на топливо, ведь от этого пострадают и население, и бизнес по всей Украине, а цены на все товары и услуги стремительно вырастут. Вместо этого следует должным образом обложить налогами игорный бизнес, что позволит привлечь в бюджет десятки миллиардов гривень.

"Предлагаемое правительством повышение акцизов на горючее уже в ближайшее время способно привести к значительному ущербу как для подорванной войной экономики Украины, так и уровня жизни граждан. В цене почти всех товаров в Украине есть доля транспортной составляющей. К тому же, наложение этой составляющей на каждом этапе производства и торговли будет иметь цепной эффект, а цены вырастут практически на все товары", - говорят депутаты.

Особенно пострадают сельское хозяйство, транспорт и торговля. А тем временем, в госбюджете есть дополнительные возможности - например, сокращение неприоритетных расходов, нахождение недискриминационных источников доходов, а также повышение контроля в бюджетной сфере для обеспечения финансирования оборонных нужд.

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"Так, Счетная Палата заявляет о нарушениях в сумме почти 60 миллиардов гривень. Надлежащее налогообложение игорного бизнеса и табачной отрасли также позволит привлечь в бюджет десятки миллиардов гривень. Учитывая это, призываем Верховную Раду Украины отказаться от поддержки правительственной инициативы по повышению акцизов на топливо, и принять законы, необходимые для привлечения средств от игорного бизнеса", - отмечают депутаты.

Как известно, Кабмин подготовил проект Закона, который предусматривает постепенный рост ставок акцизов на топливо с 1 июля 2024 года. Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до €242,60 за 1000 л, на дизель - на 40 евро, до €177,6 за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директив ЕС.

В свою очередь основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левушкин заявил, что в случае повышения акцизов, топливо в Украине стремительно подорожает, и будет стоить как в Европе.