Предприятия, учреждения и организации, задействованные в ОПК, должны соответствовать одному из двух критериев.

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесли изменения в критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирования военнообязанных работников на период мобилизации и на военное время, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности. Соответствующий приказ вступил в силу 17 мая 2024 года. Так, отныне предприятия, учреждения и организации, задействованные в производстве товаров оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной техники, боеприпасов, их составных частей, должны соответствовать одному из двух критериев.

Первый критерий – быть исполнителем или соисполнителем:

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государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны по производству товаров, выполнению работ и оказанию указанных услуг;

или договора по производству товаров оборонного назначения за счет средств других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины.

При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части ВСУ и другие военные формирования. Независимо от источника финансирования, более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Второй критерий – получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно порядку предоставления поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны.

В Минстратегпроме отметили, что изменения фактически расширяют перечень критериев. Первый объединяет те два, которые действовали до сих пор, добавляя при этом внебюджетные источники финансирования. А второй дает возможность получить основание для бронирования компаниям, которые находятся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК.

В то же время для тех предприятий, которые уже начали путь согласно процедуре, действующей до сих пор, ничего не меняется.

Бронирование от мобилизации

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, расширил список профессий, представителей которых могут забронировать. Законопроект о мобилизации вводит новые категории граждан, которых могут забронировать от призыва: народные депутаты и их помощники; бенефициарные владельцы предприятий критической важности; государственные служащие, задействованные в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и Кабмина.

Ранее УНИАН писал, что в Министерстве экономики отреагировали на информацию о бронировании работников шести компаний, в частности, Glovo, рекламного агентства и компании с американскими владельцами.

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