При незначительном росте веса удалось значительно усилить защиту.

Появилась кадры с танком Leopard 1A5DK со штатной модернизацией, которую осуществили в одной из профильных организаций. Фото в своем Telegram-канале публикует исследователь бронетехники Андрей Тарасенко.

Он уточняет, что на верхней лобовой детали (ВЛД) установлена динамическая защита (ДЗ) "Нож", на башне - навесной комплект динамической защиты "Контакт-1".

"Leopard 1A5DK оснащались сварной башней с разнесенным бронированием, корпус остался аналогичным первым модификациям Леопард-1. Также ДЗ установлено на борта корпуса. При незначительном росте веса удалось значительно усилить защиту. В защитных конструкциях также применяются композитные демпфирующие материалы и легкие сплавы", - пояснил эксперт. Видео дня

В то же время Милитарный отмечает, что "Нож" и "Контакт-1" были адаптированы под контейнер К1, поэтому отличить их визуально невозможно. Кроме того, днище контейнеров на ВЛД было утолщенное, а нижняя получила разнесенное бронирование.

"Leopard 1A5DK можно отличить от своих "братьев" благодаря характерной сварной башне с разнесенным бронированием", - пишет издание.

Танки Leopard в Украине - последние новости

В начале мая стало известно, сколько танков Leopard 1 получила Украина. По данным Wirtschaftswoche, западные страны уже передали Киеву до 100 танков Leopard 1, при этом до конца года их количество увеличится еще на несколько десятков единиц.

Также УНИАН сообщал, что Испания готовит новую военную помощь Украине. В нее, в частности, войдут танки Leopard 2. Подготовку пакета помощи могут закончить до 30 июня.

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