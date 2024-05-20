ВСУ смогли затормозить продвижение россиян.

Битва за Харьковскую область не станет решающей в развязанной Россией войне против Украины, уверен генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

"Битва за Харьковщину не станет решающей, ведь если бы она такой была, то это бы означало, что она закончит войну. Я этого не вижу. Также не верю, что Россия имеет возможность достичь решающего нокаута Украины", - заявил он 24 каналу.

По его словам, даже несмотря на то, что Украина не получила всей необходимой поддержки от партнеров, ВСУ смогли затормозить продвижение россиян на Харьковском направлении. И это выводит на первый план неспособность России достичь чего-то значительного.

Видео дня

"Это указывает на проблемы, которые все еще имеет Россия", - акцентировал Ходжес.

Наступление на Харьков 2024 - актуальные новости сегодня

Напомним, заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что ВСУ контролируют Волчанск, за который ведутся ожесточенные бои на севере Харьковщины, на 60%.

По его словам, российские захватчики осуществляют непрерывные обстрелы фактического всего приграничья, в том числе Багодуховского, Харьковского и Чугуевского районов, а также продолжают штурмовые действия в направлении населенного пункта Липцы и города Волчанск.

Вас также могут заинтересовать новости: