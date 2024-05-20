Нашему государству нужно приглашение в НАТО уже на нынешнем саммите.

Украина нуждается не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, с гарантиями безопасности. Об этом сказал секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко в своем видеообращении к участникам 16-го Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа", который стартовал 20 мая в Финляндии.

Он отметил, что Украина четко осознает, что война закончится переговорами, и поэтому продвигает формулу мира президента Зеленского.

"Но мы нуждаемся не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины. И это вопрос гарантий безопасности", - подчеркнул Литвиненко. Видео дня

При этом он подчеркнул, что Украина нуждается именно в настоящих гарантиях, а это членство в НАТО, поэтому наше государство надеется получить приглашение в Альянс уже на нынешнем Вашингтонском саммите.

"Мы понимаем, что вступление не состоится завтра, но уже приглашение охладит много горячих голов в РФ. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал - в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие - провоцирует Россию на агрессивные шаги", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, российская агрессия продолжается, и Украина является ее ключевой, но не единственной целью, потому что путинские стратеги планируют не только захватить большую европейскую страну, но и изменить весь мировой порядок.

"Путина не заденут административные границы Восточных и Южных регионов Украины, которые он стремится оккупировать, он не обратит внимание и на государственные границы членов НАТО. Россияне понимают только один язык - язык силы. И чтобы выстоять Западный мир должен быть сильным и готовым эту силу применять", - отметил Литвиненко.

Он сказал, что ситуация на фронте крайне сложная, но далеко не катастрофическая. При этом россияне бьют по объектам критической инфраструктуры, обеспечивающим крупные индустриальные города Востока и Юга Украины, пытаясь создать серую зону, гибнут люди.

"Россияне используют апробированную в Сирии стратегию провоцирования миграционного кризиса", - считает секретарь СНБО.

По мнению Литвиненко, это можно остановить, но Украине нужно современное оружие, много оружия, прежде всего ПВО и боеприпасы.

"Если сегодня вы не найдете оружие для Украины, завтра будете искать его для себя. И что, думаю, важнее для вас, то умирать будут ваши солдаты", - подчеркнул он.

"Перемирие" с РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях глава государства Владимир Зеленский отклонил идею президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии во время игр в Париже.

В интервью AFP Зеленский заявил, что это даст преимущество Москве, она получит время для перемещения войск и артиллерии.

При этом президент добавил, что для него эта инициатива пока звучит, как "неживая история".

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