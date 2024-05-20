Релиз Black Myth: Wukong запланирован на 20 августа для ПК, PS5 и Xbox Series.

До выхода амбициозного экшена Black Myth: Wukong остается ровно три месяца. Скрасить геймерам ожидание релиза разработчики из студии Game Science решили выпуском нового трейлера.

Напомним, Black Myth: Wukong создается по мотивам средневекового китайского романа "Путешествие на Запад". Разработчики обещают представить "новый взгляд" на "соулслайк" о короле обезьян, который может превращаться в разных существ для путешествий по локациях.

В зрелищном трейлере можно увидеть несколько геймплейных и сюжетных кадров, а также парочку боссов, с которыми предстоит столкнуться протагонисту.

В "Вуконге" игроков ждут быстрые бои, где придется подстраиваться под каждого врага – учить паттерны поведения и атаки. Главный герой в драке полагается на свой посох, быстрые атаки и уклонения. В ролике показано, как он втыкает посох в землю и раскручивается на нем, нанося град ударов всем вокруг.

Вместе с тем, Black Myth: Wukong обещает стать одной самых технологичных игр на рынке. В качестве движка используется Unreal Engine 5, также заявлена поддержка полной трассировки лучей на ПК. Таким образом, ПК-геймеры могут рассчитывать на правдоподобные глобальное освещение, тени и отражения. А еще игра будет поддерживать DLSS 3.5 Frame Generation и Ray Reconstruction.

Black Myth: Wukong выйдет 20 августа для ПК, PS5 и Xbox Series. В топе "вишлистов" Steam прямо сейчас она занимает первое место, обойдя STALKER 2, Frostpunk 2 и Hollow Knight: Silksong.

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