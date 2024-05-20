GTA 5, вышедшая еще в 2013 году, до сих пор не теряет актуальности и недавно преодолела рубеж в более 200 млн копий.

Недавно компания Take-Two (владелец Rockstar) опубликовала отчет, в котором поделилась продажами своих видеоигр. Так, к примеру, стало известно, что тираж GTA 5 превысил 200 млн копий. Это третий игровой бестселлер в истории – впереди только Tetris и Minecraft.

Вот, как сейчас, по данным IGN, выглядит рейтинг самых продаваемых игр:

10. Overwatch – 50 миллионов . Overwatch популяризировала жанр "шутер с героями" (hero shooter) благодаря отличному игровому дизайну, тщательно продуманным героям и постоянной онлайн-поддержке. В октябре 2022-го на смену Overwatch пришло бесплатное продолжение Overwatch 2.

. Overwatch популяризировала жанр "шутер с героями" (hero shooter) благодаря отличному игровому дизайну, тщательно продуманным героям и постоянной онлайн-поддержке. В октябре 2022-го на смену Overwatch пришло бесплатное продолжение Overwatch 2. 9. Ведьмак 3: Дикая Охота – 50 миллионов. А меж тем общий объем продаж серии "Ведьмак" превысил 75 млн. экземпляров. Сейчас CD Project работает над несколькими новыми проектами по франшизе, включая The Witcher 4 и ремейк Witcher 1. Видео дня

8. The Elder Scrolls V: Skyrim – 60 миллионов . Специалисты отмечают, что на тираж повлияли множество переизданий игры, которые выпускали под разные платформы.

. Специалисты отмечают, что на тираж повлияли множество переизданий игры, которые выпускали под разные платформы. 7. Red Dead Redemption 2 – 64 миллиона . В общей сложности было продано более 89 миллионов экземпляров в серии, в результате чего общий объем продаж оригинальной Red Dead составил около 25 миллионов.

6. Mario Kart 8 Deluxe – 70,43 миллиона . Огромный хит, который внес вклад в успех консоли Nintendo Switch.

. Огромный хит, который внес вклад в успех консоли Nintendo Switch. 5. PUBG – 75 миллионов . После преодоления этой отметки, в декабре 2022 года игра перешла на условно-бесплатную модель распространения.

. После преодоления этой отметки, в декабре 2022 года игра перешла на условно-бесплатную модель распространения. 4. Wii Sports – 82,9 миллиона . Игра была выпущена вместе с консолью Wii в 2006 году и на сегодня является самой продаваемой игрой за всю историю Nintendo.

. Игра была выпущена вместе с консолью Wii в 2006 году и на сегодня является самой продаваемой игрой за всю историю Nintendo. 3. Grand Theft Auto V – 200 миллионов . Возможно, эта цифра была бы еще выше, если бы внимание Rockstar не смещалось на другие проекты. По слухам, проект должен был получить 8 сюжетных дополнений о главных героях, но они так и не вышли в свет из-за акцента на GTA Online.

2. Майнкрафт – 300 миллионов. Эта цифра отражает общий объем продаж на всех платформах. Благодаря уникальному геймплею, Minecraft получил огромную популярность не только среди геймеров, но и среди неигрового сообщества.

1. Тетрис – 520 миллионов. Пожалуй, самая вневременная видеоигра из когда-либо созданных, уверенно занимает первое место в списке бестселлеров всех времен. Последняя вариация культовой головоломки вышла в 2020 году под названием Puyo Puyo Tetris 2.

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