Переброска Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром 'Оленья': эксперт предупредил о новой угрозе

По мнению Коваленко, таким образом РФ готовится к новому массированному удару по Украине.

Россия перебрасывает свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродром "Оленья" для подготовки к новому массированному удару, считает военный аналитик Александр Коваленко.

"К сожалению, россияне никак не отказались от общего своего плана - нанесения ракетных ударов по нашей энергетической системе. Поэтому в течение полутора - двух с половиной недель они будут наносить эти ракетные удары с использованием как авиационной компоненты, если мы говорим о ТУ-95 - это ракеты Х-101, Х-55. И если мы говорим о ТУ-22М3, то это ракеты Х-22 или Х-32", - сказал Коваленко в эфире телемарафона.

Он также отметил, что РФ способна производить до 2 единиц ракет соответствующих модификаций в сутки и таким образом пополнять свои запасы.

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"Они будут использовать комбинированные удары по нашей энергетической системе. Так что эти переброски могут быть связаны с тем, чтобы подготовить соответствующую классификацию пусковых, для подготовки их средств поражения к следующей волне ударов. Это может быть до 30-40 ракет этой компоненты использовано против Украины", - рассказал Коваленко.

Переброска бомбардировщиков РФ: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что россияне собрали треть своих стратегических ракетоносцев на аэродроме "Оленья" в Мурманской области .

По мнению авиаэксперта Валерия Романенко, российские захватчики могут перебрасывать бомбардировщики на аэродром "Оленья" в Мурманской области для того, чтобы вывести их из-под возможного удара со стороны Украины.

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