У противника стало меньше на более чем сотню "штыков".

За минувшие сутки на Ореховском и Херсонском направлениях российские захватчики потеряли почти четыре десятка вооружения и техники, среди них - система залпового огня "Ураган", 13 пушек, в месиво превратились пункты боеснабжения и передвижные пункты управления противника.

Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины обнародовало видео, на котором зафиксирована боевая работа взвода разведывательно-ударных мультироторных систем специального назначения. В частности, речь идет о бойцах 34 Херсонского полка НГУ, которые уничтожили окопы с живой силой противника и места хранения боеприпасов.

В целом, по данным Сил обороны Юга Украины, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 108 человек на Херсонском и Ореховском направлениях. Также враг потерял 39 единиц вооружения и военной техники. Это реактивная система залпового огня "Ураган", транспортно-заряжающая машина к РСЗО "Ураган", 13 пушек, 19 единиц автобронетехники, станция радиоэлектронной борьбы, камера видеонаблюдения, 3 разведывательных БпЛА. Также уничтожено 3 полевых пункта боеснабжения, станцию управления БпЛА, по два - наблюдательные пункты и передвижные пункты управления.

В то же время враг не оставлял попыток выбить подразделения ВСУ с занятых позиций: на Ореховском направлении оккупанты совершили 3 штурма в районе Старомайорского, на левобережье Днепра (Херсонщина) - 6 штурмов. Понеся потери противник, отошел на свои исходные позиции.

Говорится, что оккупанты продолжают аэроразведку - в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 241 разведывательного БпЛА. По мирному населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей они применили 167 FPV-дронов, 12 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросили с БпЛА различных модификаций 371 осколочный боеприпас.

В результате применения врагом средств огневого поражения по Херсону и 18 населенным пунктам Херсонщины ранены 8 гражданских лиц, повреждены многоэтажки, более двух десятков частных домов, хозяйственные постройки, объекты коммунальной и сельскохозяйственной инфраструктуры, гаражи и гражданские автомобили.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, на Днепропетровщине - Никопольщину, Мировскую, Марганецкую и Покровскую громады - ранен гражданский человек, повреждены промышленное предприятие, инфраструктурные объекты, пятиэтажка, частные жилые дома, хозяйственные постройки.

На Запорожье под вражеским огнем находилось 8 населенных пунктов - ранено гражданское лицо, повреждены частные жилые дома.

Также отмечается, что кораблей вражеского флота в Черном и Азовском морях не наблюдается, ракетоносители находятся в пунктах базирования.

Война в Украине - ситуация на юге

18 мая на Ореховском и Херсонском направлениях, благодаря действиям подразделений ВСУ, уменьшилось на 111 российских военных, часть - невозвратные потери.

Кроме того, украинские защитники поразили 55 единиц вооружения и военной техники противника: три реактивные системы залпового огня "Град", танк, 12 пушек, зенитная установка, три миномета, 22 единицы автобронетехники, две разведывательные БпЛА, станция радиоэлектронной борьбы, две лодки, по четыре камеры видеонаблюдения и аэрофотостанции. Также уничтожено три места хранения боеприпасов, три наблюдательных пункта, огневую позицию и два трансформатора.

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