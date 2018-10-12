Этнические танцы и дикие животные: чем удивляет одна и старейших экосистем мира в Танзании (фоторепортаж)

Заповедник Сингита Грумети в Танзании принадлежит к экосистеме Серенгети, которая считается одной из старейших и наиболее сохранившихся на Земле.

Фотосервис Reuters опубликовал фотографии заповедника Сингита Грумети в Танзании, призванного сохранить местную природу и биоразнообразие коренных народов.

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Заповедник Сингита Грумети (Singita Grumeti Game Reserve) расположен по соседству с Национальным парком Серенгети в Танзании и является неотъемлемой частью экосистемы Серенгети-Мара.

Экосистема Серенгети считается одной из старейших и наиболее сохранившихся на Земле. Более 80% Серенгети занимают заповедные территории - национальный парк Серенгети, заповедник Нгоронгоро в Танзании, заповедник Масаи-Мара в Кении и другие. Серенгети находится на высоте от 920 до 1850 м над уровнем моря и ее ландшафт меняется от травянистой равнины на юге до саванн в центре и обширной лесистой местности на западе.

Климат Серенгети обычно сухой и теплый. Основной сезон дождей - с марта по май, небольшие дожди проходят с октября по ноябрь.

В Серенгети обитают более 4,5 млн диких копытных (антилопы, зебры, буйволы, носороги, жирафы, бегемоты), а также слоны, львы, гепарды, леопарды, гиены и много других уникальных видов.

Заповедник Сингита Грумети был создан правительством Танзании в 1994 году с целью защиты путей ежегодной миграции антилоп гну и сохранения биоразнообразия коренных народов этой большой и важной экосистемы.

Среди прочего в этой местности начали развивать туризм класса люкс, используя полученные от него доходы на сохранение и развитие региона.

Танзания является страной на востоке Африки на берегу Индийского океана. Страна расположена на Восточно-Африканском плоскогорье (высота более 1000 м), а самая высокая ее точка - вулкан Килиманджаро (5895 м).

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристам в Африке удалось с близкого расстояния снять на камеру молодого леопарда.