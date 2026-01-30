'Слишком много жалуются': в Токио паб запретил вход посетителям старше 40 лет

Другой токийский ресторан наоборот не хочет видеть клиентов моложе 25 лет.

Никого уже не удивить ограничения по возрасту при посещении определенных заведений, если они касаются несовершеннолетних. А вот ограничения для людей старшего возраста – это что-то новое, по крайней мере, для европейцев.

Пабы в Японии ограничивают вход людям по возрасту

Как пишет Japan Today, недорогой японский паб Tori Yaro в токийском районе Сибуя, являющейся частью популярной местной сети, в начале 2026 года повесил у входа вывеску: "Это идзакая для молодого поколения. Паб только для лиц моложе 40 лет".

Правда, мелким шрифтом все же уточняется, что посетители старшего возраста допускаются, если хотя бы один человек в компании моложе 39 лет. Друзья или члены семьи сотрудников, а также деловые партнеры ресторана освобождаются от возрастного ограничения.

Видео дня

Предположительно, такие возрастные рамки установлены для обеспечения соответствия между предпочтениями посетителей и атмосферой паба, ведь эта сеть известна своими доступными ценами, сдержанным дизайном и оживленной атмосферой, призванными привлечь молодую публику.

"В основном, наша клиентская база – молодая. Клиенты постарше часто жалуются на шум в ресторане, поэтому мы решили ограничить количество посетителей, чтобы все могли уйти довольными.", – рассказал представитель сети по связям с общественностью Тошихиро Нагано.

Впрочем, есть в Токио и заведения, которые наоборот ограничивают вход молодежи. Так, более дорого заведение Yaoya Ba в том же районе наоборот принимает только клиентов старше 25 лет (хотя лица моложе 25 лет могут обедать в компании более старшего клиента).

"Мы хотим быть местом, где взрослые клиенты могут расслабиться и насладиться едой", – говорит владелец ресторана Масаюки Сегава.

При этом издание отмечает, что концепция того, что разные рестораны подстраивают свою атмосферу и меню под ту или иную демографическую группу, не нова, и, по сути, даже без явных возрастных ограничений, казалось бы, все должно было сложиться так, что клиентами Tori Yaro были бы преимущественно люди в возрасте 20-30 лет, а Yaoya Ba – люди постарше. Помимо дизайна интерьера и акустики, между ними существует огромная разница в ценах: некоторые напитки в Tori Yaro настолько дешевы, что коктейль и три гарнира можно получить примерно за 2000 иен (около 560 гривень), в то время как за ту же цену в Yaoya Ba подадут только одно блюдо. Тем не менее, оба заведения решили установить четкие правила относительно того, кого принимают с распростертыми объятиями, и реакция японских пользователей интернета разделилась.

Что по этому поводу думают посетители

"Это нормально. Когда вы становитесь старше и зарабатываете больше денег, вы идете в заведения более высокого класса", – отметил один пользователь.

"Да, я не думаю, что люди с обычной зарплатой за сорок будут ходить в заведение низкого уровня типа Тори-Яро", – согласился с ним еще один.

"Это определенно хороший способ решения проблем. Меньше стресса для всех", – добавил еще другой сторонник концепции.

"Это дискриминация", – коротко возразил им оппонент идеи.

"Средний возраст в Японии сейчас старше 48 лет", – констатировал еще один пользователь.

"Я думаю, что заведениям, которые так поступают, будет трудно зарабатывать достаточно денег, и они обанкротятся в течение 10 лет", – добавил другой комментатор.

"Значит, люди из поколения ледникового периода исключены из Тори-Яро?" – задался вопросом еще один пользователь.

Как поясняет издание, последний комментарий относится к так называемому "ледниковому периоду занятости" в Японии – социальному феномену, наблюдавшемуся с середины 90-х до середины 2000-х годов. После краха японской "экономики мыльного пузыря" компании резко сократили набор персонала, зарплаты новых сотрудников и регулярные повышения заработной платы, которые были нормой на протяжении десятилетий. В результате появилось поколение японских взрослых, которые были слишком молоды, чтобы наслаждаться стабильным ростом доходов, как их родители, но также слишком стары, чтобы воспользоваться повышением зарплат новых сотрудников, предлагаемым крупными компаниями в Японии на современном рынке труда для начинающих специалистов. Таким образом, утверждение о том, что люди в возрасте 40 лет и старше не заинтересованы в доступных вариантах питания или не нуждаются в них, не совсем верно.

Отдых в Японии – полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее журналист Ной Шейдлоуэр рассказал о своих шести досадных ошибках во время первого посещения Японии.

Тем временем, региональная авиакомпания Японии JTA выпустила памятку с правилами поведения в Японии для иностранных туристов, которые планируют посетить "страну восходящего солнца".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.