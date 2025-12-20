К поездке в Японию следует готовиться лучше, чем к посещению любой другой развитой страны.

Япония - одно из самых интересных направлений для туризма, учитывая ее очень самобытную культуру, в том числе и гастрономические традиции. Неудивительно, что в последние годы страна переживает настоящий туристический бум. Однако из-за этой непохожести Японии на другие экономически развитые страны, туристы часто допускают определенные ошибки при ее посещении.

Журналист Ной Шейдлоуэр в статье для Business Insider рассказал о своих 6 досадных ошибках во время пребывания в этой замечательной стране.

"Мне очень понравилась моя поездка, поскольку я смог исследовать большую часть Токио, район вокруг горы Фудзи и легкодоступные города, такие как Йокогама и Камакура. Однако, жаль, что я не сделал шесть вещей по-другому во время своего путешествия", - признался журналист.

Положение на банковскую карточку

Хотя друзья Ноя, которые ранее бывали в Японии, предупреждали о том, что во многих местах можно расплатиться исключительно наличными, он проигнорировал это. Журналист решил, что сможет снять наличные в банкомате уже после заселения в отель.

Однако оказалось, что даже доехать до отеля без наличных крайне сложно. Купить банальный билет на метро оказалось непростой задачей, когда у тебя нет наличных, а только банковские карты.

В конце концов путешественник был вынужден нанять такси за 30 долларов, хотя поездка на общественном транспорте стоила бы ему всего 5 долларов.

"Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был бы просто обменять свои доллары на иены в аэропорту", - признался Ной.

Потерянные впечатления из-за экономии

Япония - совсем недешевая страна даже для небедного американского журналиста. Поэтому Ной решил быть немного экономным в своем путешествии.

Бюджетные кафе в Японии подают очень вкусные блюда по цене от 5 до 15 долларов. И именно поэтому путешественник игнорировал дорогие блюда, потому что считал их "мошенничеством" для туристов, которое не стоит внимания.

Ной решил не пробовать дорогие тонкацу (свинина во фритюре), дорогие суши и вагю (премиальная японская говядина), хотя они стоили бы среднестатистический ужин в нью-йоркском ресторане.

"Из-за ограниченного кошелька я потерял возможность попробовать свежие местные блюда, которые надеялся попробовать годами", - признался Ной в статье.

Ту же ошибку он сделал с некоторыми местами, которые решил не посещать именно из-за экономии.

Недостаточно места для сувениров

Ной признался, что совершил "ошибку новичка", взяв в путешествие слишком много вещей и не оставив в чемоданах достаточно места для сувениров из Японии.

Из-за этого он был вынужден покупать в подарок близким и друзьям только открытки и всевозможные безделушки.

"Меня до сих пор раздражает, что я не купил специальную местную футболку с горы Фудзи, которая стоила бы всего 15 долларов. Я едва застегнул чемодан по дороге домой, и мне пришлось полагаться на друга, чтобы тот запихнул некоторые из моих покупок в его сумку", - рассказал журналист.

Слишком короткое путешествие

Автор публикации решил ограничить свое пребывание в Японии только столичным регионом Токио, не решившись съездить в Осаку или Киото, которые ему посоветовали друзья.

"Как минимум, я рад, что мне удалось посетить пригород Токио и гору Фудзи, что удовлетворило мое желание покинуть городское ядро", - написал он.

Недостаточно разнообразная программа

Токио большой город, и каждый его район чем-то интересен. Ной осмотрел лишь небольшую часть города, и потом был вынужден сожалеть об этом.

"Первые семь ночей я провел в отеле апарт-класса, а последнюю ночь - в гораздо лучшем традиционном отеле. Оглядываясь назад, было бы неплохо потратиться на еще лучший отель с большим количеством удобств, таких как сауна или тренажерный зал, или даже арендовать жилье за городом для большего разнообразия. Также было бы хорошим опытом попробовать капсульный отель, популярный вариант размещения в капсульном стиле в Японии", - вспоминает путешественник.

Неготовность к культурной разнице

Ной понимал, что в Японии будет сталкиваться с определенными культурными различиями, но некоторые вещи откровенно сбивали его с толку. Оглядываясь назад, он осознал, что в некоторых ситуациях нарушал традиционные для Японии нормы вежливости.

Например, журналист поздно узнал, что разговаривать по телефону или с другими людьми в поездах и других общественных местах не одобряется. Также в Японии считается невежливым есть и пить в в общественных местах, например, на платформе метро.

Удивлением для Ноя стало отсутствие официантов в большинстве кафе и ресторанов и необходимость заказывать еду через специальный автомат или монитор.

"Тишина была, в некотором смысле, оглушительной. Жаль, что я не подготовился к этому лучше - хотя бы выучив несколько основных японских фраз", - добавил путешественник.

