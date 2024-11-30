Туристам рекомендуют соблюдать местные традиции, чтобы не разозлить японцев.

Путешествие в Японию может стать незабываемым приключением для многих туристов из-за особенностей культуры. Тем не менее незнание местного этикета может привести к проблемам.

Региональная авиакомпания Японии JTA выпустила новые руководства для туристов, которые планируют посетить "страну восходящего солнца", пишет Euronews.

"Из-за различий в культуре и обычаях то, что может быть очевидным для японцев, не всегда может быть таковым для иностранных путешественников", - объяснили в JTA.

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Туристам рекомендуют избегать популярных мест или достопримечательностей в часы пик. Вместо этого стоит посещать их в будние дни, ранним утром или вечером, советуют эксперты. Так общественный транспорт будет менее переполненным и местные жители смогут добраться на работу или в школу и обратно.

Туристам стоит путешествовать налегке, оставляя большие чемоданы и сумки в камерах хранения багажа, шкафчиках или у курьеров, указатели на которые будут размещены в популярных туристических местах, отметили эксперты.

Также важно уважать культурное наследие Японии. В JTA подчеркнули, что местные храмы и святилища имеют огромную историческую и культурную ценность. Их порча может не только вызвать недовольство у японцев, но и является уголовным преступлением.

Мусор и вторсырье всегда нужно выбрасывать в мусорные баки или забирать его с собой домой, добавили эксперты. Помимо этого стоит покупать местные изделия ручной работы и блюда, приготовленные из местных продуктов, чтобы поддержать местные сообщества.

В оживленных местах есть знаки, которые рекомендуют туристам не останавливаться резко и не перекрывать проходы, а также обращать внимание на окружающую обстановку при фотографировании, не смотреть в телефоны во время ходьбы и не влезать без очереди.

Интересно то, что некоторые знаки призывают туристов не есть во время ходьбы. Это явление в Японии называется, "табеаруки" и по местному этикету так проявляется неуважение к еде. Вместо этого рекомендуется найти тихий парк, где можно перекусить.

Кроме того, следует избегать употребления грязной пищи и напитков без крышек, особенно в многолюдных местах. Это связано с тем, что туристы могут столкнуться с другими людьми и испачкать их.

Прием пищи стоя не приветствуется, особенно на продовольственных рынках или фестивалях. Туристам советуют отойти от основной толпы перед употреблением еды или напитков.

Отдельно в справочнике упоминается и то, что в Японии не стоит громко разговаривать. В ресторанах и общественном транспорте следует понизить голос во время разговора. Помимо этого в некоторых местах и вовсе запрещены телефонные разговоры.

Чрезмерное публичное проявление чувств также может вызвать недовольство у местных жителей. В JTA советуют кланяться при приветствии или прощании, чтобы не смущать других людей.

Другие советы туристам

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