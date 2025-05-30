Чиновники считают, что ограничение на вход для детей в определенные заведения является дискриминацией.

Франция является одним из мировых лидеров по количеству туристов, поэтому в определенной степени задает глобальные тренды в этой области. Недавно здесь развернули кампанию борьбы с туристическими заведениями "только для взрослых", пишет Independent.

Вскоре отели, кафе и другие подобные заведения, куда не пускают гостей с детьми, во Франции могут оказаться вне закона. Местные чиновники развернули целую кампании против "тренда без детей".

"Стремление прекратить путешествия и туризм только для взрослых происходит на фоне спора о том, растет ли нетерпимость к детям во Франции. Это наблюдается в таких группах, как Французская федерация детских садов, которая проводила кампанию за право детей "шуметь", - говорится в публикации.

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Верховный комиссар Франции по вопросам детства Сара Эль-Хаири во вторник провела круглый стол с ключевыми деятелями туристической отрасли, чтобы обсудить политику в отношении мест только для взрослых.

"Нетерпимость растет, и мы не должны позволить ей укорениться. Детей и семьи вытесняют, и это, в определенной степени, настоящее насилие. Это не в нашей культуре, это не наша философия, и это не то, что мы хотим видеть нормой в нашей стране. Ребенок кричит, смеется и двигается... мы узакониваем идею, что тишина - это роскошь, и отсутствие детей - это роскошь", - сказала Эль-Хайри в комментарии журналистам.

По ее словам, шаг против отелей, ресторанов и других заведений только для взрослых направлен не на пары, которые решили остаться бездетными, а на взрослых, которые не хотят, чтобы их беспокоили дети. Чиновница отметила, что из-за жалоб других людей родители вынуждены постоянно успокаивать своих шумных детей в общественных местах. Поэтому сейчас правительственные юристы размышляют над тем, нужны ли дополнительные правовые меры против заведений, которые не допускают детей.

Однако некоторые юристы говорят, что нет необходимости в новом законопроекте, поскольку, по их мнению, заведения "только для взрослых" нарушают уже существующие законы о запрете дискриминации по "происхождению, полу, семейному положению или возрасту".

Сейчас, по оценкам Профсоюза туристических компаний, во Франции лишь около 3% коммерческих предложений в этой области предназначены только для взрослых.

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