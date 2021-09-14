На данный момент украинцам разрешен въезд в Португалию с туристической целью при наличии отрицательного результата теста на коронавирус.

Португалия постепенно отменяет карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и в страну возвращается туризм.

Фотокореспондент УНИАН на днях побывал в Португалии и подготовил для наших читателей большой фоторепортаж из второго по величине города страны – Порту.

Интересные факты о Порту

История Порту начинается примерно в 300 годах до н. э. с протокельтских и кельтских народов. Потом его завоевали римляне, потом сюда пришли древнегерманские племена, а за ними – мавры. В конце 11 века город вошел в состав королевства Леон в составе графства Портукале, которое унаследовал граф Генрих Бургундский, с которого началась история независимой Португалии. Муниципалитет Порту был основан в 1123 году.

Центр Порту весьма неплохо сохранился и включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В историческом центре города находится кафедральный собор Се, считающийся одним из величайших памятников романской архитектуры в Португалии.

Через главную реку города Дору перекинуто множество мостов, связывающих Порту с городом-спутником Вила-Нова-ди-Гая. Некоторые из них являются уникальными для своего времени технологическими решениями. Например, железнодорожный мост Понти-ди-Дона-Мария-Пиа, возведенный в 1876-1877 годах по проекту Гюстава Эйфеля, был одним из первых проектов, принесших его автору всемирную славу. Позже те же технологические решения были использованы Эйфелем при строительстве Статуи Свободы (1884-1886) и Эйфелевой башни (1889).

В Порту находится несколько весьма необычных музеев, среди которых Музей портвейна, Музей современного искусства и Музей трамваев.

В городе базируется один из трех сильнейших футбольных клубов в Португалии, двукратный победитель Лиги Чемпионов УЕФА ФК "Порту".

В Порту, расположенном в нескольких километрах от Атлантического океана, практически не бывает минусовых температур: средняя температура декабря-февраля здесь составляет 10-14 градусов, лишь изредка опускаясь до -2. Однако и летом здесь не слишком жарко – средняя температура июня-августа составляет 17-19 градусов тепла.

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Условия въезда в Португалию для украинцев

На данный момент въезд гражданам Украины на континентальную Португалию, а также на Мадейру и на Азорские острова, разрешен любым транспортом, включая туристические путешествия по безвизу.

Чтобы попасть на континентальную часть Португалии, гражданам Украины необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, сделанного в течение не более чем за 72 часа до представления документа (не распространяется на детей до 12 лет) или справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19, сделанного в течение не более чем 48 часов до представления справки.

Также разрешено прибытие в Португалию с любой целью путешествующим, в том числе гражданам Украины, имеющим действительный европейский (выданный в любой стране ЕС) COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте). По состоянию на сегодня Португальской Республикой не принят отдельный нормативный акт, которым признаются украинские COVID-сертификаты. Решение ожидается в ближайшее время.

Пассажиры, которые прибывают в Португалию на авиарейсах из Бразилии, ЮАР, Индии, Непала и Великобритании, обязаны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней после прибытия. Для пребывания на самоизоляции необходимо заполнить форму.

Все пассажиры, которые прибывают на территорию континентальной Португалии должны заполнить форму.

Для прибытия на острова архипелага Мадейра все пассажиры, независимо от страны вылета, должны заполнить онлайн форму, а для прибытия на Азорские острова от всех путешествующих требуется заполнение онлайн формы. Подробнее ознакомиться с условиями въезда на эти территории можно по ссылке.

Автор: Марина Григоренко