Португалия постепенно отменяет карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и в страну возвращается туризм.
Фотокореспондент УНИАН на днях побывал в Португалии и подготовил для наших читателей большой фоторепортаж из второго по величине города страны – Порту.
Интересные факты о Порту
История Порту начинается примерно в 300 годах до н. э. с протокельтских и кельтских народов. Потом его завоевали римляне, потом сюда пришли древнегерманские племена, а за ними – мавры. В конце 11 века город вошел в состав королевства Леон в составе графства Портукале, которое унаследовал граф Генрих Бургундский, с которого началась история независимой Португалии. Муниципалитет Порту был основан в 1123 году.
Центр Порту весьма неплохо сохранился и включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В историческом центре города находится кафедральный собор Се, считающийся одним из величайших памятников романской архитектуры в Португалии.
Через главную реку города Дору перекинуто множество мостов, связывающих Порту с городом-спутником Вила-Нова-ди-Гая. Некоторые из них являются уникальными для своего времени технологическими решениями. Например, железнодорожный мост Понти-ди-Дона-Мария-Пиа, возведенный в 1876-1877 годах по проекту Гюстава Эйфеля, был одним из первых проектов, принесших его автору всемирную славу. Позже те же технологические решения были использованы Эйфелем при строительстве Статуи Свободы (1884-1886) и Эйфелевой башни (1889).
В Порту находится несколько весьма необычных музеев, среди которых Музей портвейна, Музей современного искусства и Музей трамваев.
В городе базируется один из трех сильнейших футбольных клубов в Португалии, двукратный победитель Лиги Чемпионов УЕФА ФК "Порту".
В Порту, расположенном в нескольких километрах от Атлантического океана, практически не бывает минусовых температур: средняя температура декабря-февраля здесь составляет 10-14 градусов, лишь изредка опускаясь до -2. Однако и летом здесь не слишком жарко – средняя температура июня-августа составляет 17-19 градусов тепла.
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Условия въезда в Португалию для украинцев
- На данный момент въезд гражданам Украины на континентальную Португалию, а также на Мадейру и на Азорские острова, разрешен любым транспортом, включая туристические путешествия по безвизу.
- Чтобы попасть на континентальную часть Португалии, гражданам Украины необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, сделанного в течение не более чем за 72 часа до представления документа (не распространяется на детей до 12 лет) или справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19, сделанного в течение не более чем 48 часов до представления справки.
- Также разрешено прибытие в Португалию с любой целью путешествующим, в том числе гражданам Украины, имеющим действительный европейский (выданный в любой стране ЕС) COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте). По состоянию на сегодня Португальской Республикой не принят отдельный нормативный акт, которым признаются украинские COVID-сертификаты. Решение ожидается в ближайшее время.
- Пассажиры, которые прибывают в Португалию на авиарейсах из Бразилии, ЮАР, Индии, Непала и Великобритании, обязаны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней после прибытия. Для пребывания на самоизоляции необходимо заполнить форму.
- Все пассажиры, которые прибывают на территорию континентальной Португалии должны заполнить форму.
- Для прибытия на острова архипелага Мадейра все пассажиры, независимо от страны вылета, должны заполнить онлайн форму, а для прибытия на Азорские острова от всех путешествующих требуется заполнение онлайн формы. Подробнее ознакомиться с условиями въезда на эти территории можно по ссылке.