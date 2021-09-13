В стране отменили правило, которое действовало с октября 2020 года.

Власти Португалии приняли "радикальное" решение по поводу карантина в стране. С 13 сентября на улице больше не надо носить маску.

Об этом сообщает The Portugal news

Парламент не продлил действие закона, который установил требование носить маску на улице. Это правило действовало с октября 2020 года.

В то же время рекомендовано носить маску в людных местах, где нет возможности соблюдать дистанцию. Кроме того, маски обязательны в общественном транспорте, магазинах, концертных залах, школах.

Читайте такжеНазваны страны, условиями въезда в которые больше всего интересуются украинцы в период пандемии COVID-19Согласно данным местных органов здравоохранения, в стране первую дозу COVID-вакцины получили более 89% населения, а полный курс вакцинации прошли почти 81%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 сентября 2021 года для украинских путешественников границы открыли 133 страны мира. В частности, по сравнению с концом июля, список пополнили 9 стран, среди которых Италия, Польша и Чехия.

10 сентября Евросоюз исключил шесть стран из "зеленого" списка. При этом Украина, по меркам ЕС, остается безопасной страной.

Автор: Анастасия Горбачева