В самом длинном здании Европы откроют отель: его длина превышает 2 километра

Изначально в отеле будет работать 123 номера, а в будущем их количество планируют увеличить до 250.

В Польше продолжается реализация масштабного проекта по восстановлению крепости Модлин - самого длинного здания в Европе. Там намерены открыть гостиницу.

Новый отель разместится в бывших казармах XIX века, протяженность которых превышает 2 км, пишет Turystyka. Удобство состоит в том, что сама будущая гостиница находится недалеко от аэропорта Варшава-Модлин.

Проект предусматривает реконструкцию заброшенной части казарм между Красной башней и музеем крепости с сохранением исторического облика комплекса.

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Изначально в отеле будет работать 123 номера, а в будущем их количество планируют увеличить до 250. Гостиница получит категорию три звезды и будет ориентирована как на туристов, так и на пассажиров аэропорта, а также деловых путешественников.

Помимо номеров, в комплексе появятся ресторан, лобби-бар, зона отдыха с террасой и два конференц-зала. Самый большой из них сможет принимать мероприятия на площади около 250 кв м.

Одной из главных особенностей проекта станет реставрация исторических Кадетских ворот, которые превратят в центральное лобби отеля. Архитекторы обещают максимально сохранить оригинальный внешний вид здания и соблюсти все требования по охране культурного наследия.

Чем известна крепость Модлин

Казармы крепости Модлин считаются самым длинным зданием Европы. Их длина превышает 2 км, а в XIX веке комплекс был рассчитан примерно на 20 тыс. солдат. В 2026 году крепость отмечает свое 220-летие.

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