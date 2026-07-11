Как отдохнуть в Греции не за все деньги мира: практические советы от экспертов

Сэкономить можно, в частности, на питании, транспорте и проживании, если правильно спланировать отпуск.

Греческий остров Крит – популярное направление для пляжного отдыха в Европе. Это далеко не самый дорогой курорт, но и бюджетным его не назовешь. Как пишет Lonely Planet, на самом деле здесь можно прекрасно провести время даже с ограниченным бюджетом.

Авторы публикации собрали практические советы по бюджетному путешествию по самому большому острову Греции. По словам экспертов, благодаря высокой конкуренции между местными отелями, ресторанами и перевозчиками путешественники могут найти немало выгодных предложений, если правильно спланируют поездку.

Лучшее время для бюджетного путешествия. Как пишет издание, самым дорогим периодом остаются летние месяцы – с июня по август, когда резко растет спрос на авиабилеты и жилье. Значительно выгоднее планировать поездку в апреле–мае или сентябре–октябре: погода все еще комфортная, туристов меньше, а цены ниже. Зимой сэкономить можно еще больше, хотя часть туристической инфраструктуры не работает, а температура уже не подходит для пляжного отдыха.

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Сколько стоит отдых. Авторы оценивают, что самостоятельный турист может рассчитывать на бюджет примерно 50–100 евро в день, пара – на 100–200 евро, а семья из четырёх человек – на 150–300 евро. Среди типичных расходов называют автобусные билеты за 2–15 евро, местные деликатесы примерно по 5 евро, кофе от 3 евро и вход в Кноссский дворец за 20 евро. При этом стоимость проживания существенно зависит от местоположения и сезона.

Где можно сэкономить. Lonely Planet советует выбирать семейные гостевые дома вместо популярных туристических сетей, а также бронировать жилье не на первой береговой линии. Даже десятиминутная прогулка до пляжа может заметно снизить стоимость проживания. Кроме того, авторы рекомендуют обратить внимание на небольшие деревни и менее известные курорты, где цены традиционно ниже.

Недорогие развлечения. В публикации отмечается, что большинство пляжей Крита остаются бесплатными для посещения, если не арендовать шезлонги и зонтики. Также недорого обходятся многие музеи, а пешие маршруты по живописным ущельям и побережью вообще не требуют затрат. В то же время авторы советуют не экономить на посещении самых известных достопримечательностей, в частности Кноссского дворца или Самарийского ущелья. Но билеты все же стоит покупать заранее.

Питание и передвижение. Издание рекомендует питаться там, где едят местные жители, или покупать продукты на рынках и самостоятельно готовить еду. Это позволяет не только сэкономить, но и лучше познакомиться с критской кухней. Для передвижения по острову авторы советуют активно пользоваться автобусами, а автомобиль арендовать только на те дни, когда планируются поездки в горные деревни или на отдаленные пляжи.

Другие советы туристам

Как писал УНИАН, эксперты советуют путешественникам использовать метод складывания одежды KonMari, который позволяет компактно разместить вещи в чемодане и сразу видеть всё его содержимое.

Кроме того, рекомендуется отказаться от больших флаконов средств гигиены, ведь их можно получить в отеле или купить на месте, а также воспользоваться органайзерами для украшений и кабелей.

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