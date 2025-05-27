Изначально новая система продаж билетов объединит железные дороги Германии, Австрии и Швейцарии.

Начиная с осени 2025 года путешественникам планируют упростить покупку билетов на международные поезда в Европе. Если сейчас железнодорожные билеты на поездки через границы европейских стран по-прежнему зачастую приходится приобретать отдельно, то вскоре это можно будет сделать через единую систему.

Как сообщает немецкий вещатель Tagesschau, с осени к этой системе продаж будут подключены первые зарубежные железные дороги, включая главного перевозчика Германии Deutsche Bahn.

"Теперь я смогу забронировать международную поездку так же легко, как и внутреннюю", – рассказал в комментарии dpa член совета директоров по междугородним перевозкам в DB Михаэль Петерсон.

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Первоначально, помимо немецких железных дорог, к системе также подключатся австрийская ÖBB и швейцарская SBB, однако в течение нескольких месяцев к ним также будут добавлены новые партнеры.

"Мы ожидаем, что к концу следующего года Европа будет подключена практически везде. Это приближает нас к большой цели", – добавил Петерсон.

Таким образом, по его словам, бронирование билетов по всей Европе – будь то из Осло в Афины или из Варшавы в Барселону – будет возможно в один клик через обычные каналы продаж.

Сейчас же билеты на поездки через границу внутри ЕС часто приходится приобретать отдельно, т. е. один билет на немецкий участок и один или несколько на зарубежные участки. Это не только неудобно, но и нарушает права пассажиров, например, в случае опоздания на стыковочный поезд – путешественникам чаще всего приходится покупать новые билеты, если они опоздывают на поезд из-за задержки.

Петерсон обещает, что в будущем выдавать два и более билета будут только в исключительных случаях.

Он также напоминает, что ряд европейских железных дорог еще несколько лет назад договорились о внедрении стандарта интерфейса OSDM (Открытая модель продаж и дистрибуции) с целью упрощения покупки билетов.

"Это язык, на котором европейские железные дороги и поставщики услуг дистрибуции будут обмениваться данными друг с другом", – пояснил Петерсон, добавив, что, таким образом, DB имеет доступ ко всему портфелю билетов соответствующих железных дорог и наоборот.

Тем временем, ЕС также планирует собственную инициативу по упрощению трансграничных железнодорожных перевозок. Как ранее анонсировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК уже готовится представить законодательное предложение "о единых цифровых услугах бронирования и продажи билетов". Это должно гарантировать, что "европейцы смогут купить один билет на одной платформе и воспользоваться своими правами пассажира на протяжении всей поездки".

"Меня совершенно не беспокоит то, что Еврокомиссия хочет это регулировать, потому что мы хотим достичь одних и тех же целей", – комментирует эти планы Петерсон.

Однако он опасается, что европейские власти хотят установить другой стандарт, нежели OSDM.

"Единственное, что меня беспокоит, это то, что мы вложили годы в OSDM, что мы внедрили его в ИТ – это стоит денег, это стоит времени – и что ЕС не введет соответствующее регулирование до 2026 года", – добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, с декабря 2026 года главный итальянский транспортный оператор Trenitalia запустит высокоскоростные поезда Frecciarossa в Германию.

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