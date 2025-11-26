Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года.

Политика администрации президента США Дональда Трампа "America First" добралась до всемирноизвестных американских национальных парков.

Как сообщает The Independent, Министерство внутренних дел США 25 ноября 2025 года объявило о планах обновления платы за вход в рамках пакета мер, направленных на то, чтобы сделать эти места "более доступными, недорогими и эффективными для американского народа".

Сколько иностранцам придется заплатить за вход в нацпарки США

С 1 января 2026 года годовой абонемент на посещение национальных парков США будет стоить 80 долларов для резидентов и 250 долларов для нерезидентов.

При этом нерезиденты без годового абонемента будут платить 100 долларов с человека за вход почти в дюжину самых посещаемых национальных парков в дополнение к стандартной плате за вход.

Каких нацпарков США коснутся изменения

В частности, изменения коснутся парков: Гранд-Каньон в Аризоне, Йосемити, Кингз-Каньон и Секвойя в Калифорнии, Акадия в штате Мэн, Брайс-Каньон и Зайон в Юте, Эверглейдс во Флориде, Глейшер в Монтане, Роки-Маунтин в Колорадо, Гранд-Титон в Вайоминге, а также Йеллоустоун на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.

Кроме того, со следующего года будут введены дни бесплатного посещения нацпарков США, предназначенные только для резидентов. В их число входят День президента 16 февраля; День поминовения 25 мая; День флага/день рождения президента Трампа 14 июня; выходные, посвященные Дню независимости; 110-летие Службы национальных парков 25 августа; День Конституции 17 сентября; день рождения Теодора Рузвельта 27 октября и День ветеранов 11 ноября.

Как администрация Трампа объясняет новые правила посещения нацпарков США

Отмечается, что значительное повышение цен призвано "помочь поддерживать уход и содержание американских парков", многие из которых столкнулись с скоплением мусора и актами вандализма из-за нехватки персонала во время исторического шатдауна правительства осенью 2025 года.

"Президент Трамп всегда ставит американские семьи на первое место. Эта политика гарантирует, что налогоплательщики США, которые уже поддерживают Систему национальных парков, продолжат пользоваться доступом по доступной цене, в то время как иностранные туристы будут вносить свой справедливый вклад в поддержание и улучшение наших парков для будущих поколений", – заявил министр внутренних дел Даг Бергум.

Дональд Трамп убивает туризм в США

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с первых дней второго срока президента США Дональда Трампа профильные эксперты предпреждали, что политика его администрации может принести большие проблемы американскому туризму. В частности, речь идет о больших финансовых потерях от сокращения объемов въездного туризма.

Среди основных проблем назывались ужесточение визовых требований к иностранцам и обострение отношений с другими странами, в частности, через жесткую тарифную политику и недружественные высказывания.

При этом в начале года в США разразился ряд громких скандалов, свызанных с удерживанием иностранными туристов в иммиграционных центрах с последующей депортацией. Под раздачу попали не только гости из Южной Америки и Канады, но и из Европы. На фоне этого часть европейских туристов начали отказываться от поездок в США.

