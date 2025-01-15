С февраля в стране заработает программа, которая ввела дополнительные бюрократические ограничения для беженцев.

Из-за бюрократических ограничений украинские беженцы в Великобритании оказались перед угрозой потери работы и жилья. Причина в том, что их визы не могут быть продлены из-за новой программы UPE, которая заработает с февраля, пишет The Telegraph.

В ноябре для украинских беженцев ввели схему продления разрешения на пребывание, который позволяет оставаться в Великобритании еще 18 месяцев после окончания срока действия виз, отмечает издание. Но подать запрос на продление разрешения они могут только в течение 28 дней после окончания срока действия визы.

Ограничение привело к тому, сообщается, что работодатели разрывают трудовые договоры с украинцами или не приглашают их на собеседования на фоне неопределенности.

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По подсчетам благотворительной организации "Опора", которая руководит информационным онлайн-порталом для украинцев в Британии, трудоустройство для около 20 тысяч украинцев, что составляет 15% от всего количества беженцев, оказалось под угрозой из-за этих правил.

33-летняя Яна Пронина рассказала изданию, что с ней разорвали контракт на преподавательскую должность в лондонском колледже из-за неопределенного визового статуса.

"Сначала мне было трудно найти работу, потому что моя украинская квалификация была недостаточной. Я закончила курс подготовки учителей в Лондоне за свой счет после того, как центр занятости мне отказал в финансировании", - рассказала преподавательница из Украины.

По ее словам, она устроилась на работу через агентство, а через год снова прошла собеседование на ту же должность непосредственно в колледже и получила постоянный контракт. Однако через два месяца он был аннулирован, так как срок действия визы официально заканчивался.

49-летний украинец, который тоже живет в Лондоне, объяснил, что его работодатель тоже отказался продлить трудовой контракт по тем же причинам.

"Я прошел конкурс из 30 претендентов на должность. Сейчас я рассылаю свое резюме, но после проверки права на работу меня даже не приглашают на собеседования", - сообщил мужчина.

Председатель общепартийной парламентской группы по вопросам Украины Алекс Собель сказал, что он обсуждал этот вопрос с соответствующими ведомствами.

"Я думаю, что Министерство внутренних дел и Министерство жилищного строительства, общин и местного самоуправления должны сотрудничать с Департаментом бизнеса и торговли, общаться с работодателями, чтобы обеспечить непрерывность трудоустройства украинцев", - отметил Собель.

Он добавил, что правительство должно дать фирмам "уверенность в том, что они могут продолжать трудоустраивать украинцев". Ведь проблемы с UPE, отметил Собель, могут создать экономическую проблему для Великобритании, где украинские беженцы заняли немало вакансий в определенных секторах, в частности сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе.

Также часть украинских беженцев в Великобритании столкнулась с отказом в аренде частного жилья из-за визы.

"Поддержка, оказываемая украинским беженцам... заслуживает похвалы, и продление на 18 месяцев очень приветствуется. Однако текущий процесс продления визы рискует подорвать потенциал этих схем в том, чтобы люди могли строить стабильную и самодостаточную жизнь в Великобритании", - отметил директор благотворительной организации "Опора" Стэн Бенеш.

Украинские беженцы в мире: последние новости

Как сообщал ранее УИНАН, в Европе предлагают вернуть в Украину беженцев, которые не работают и не платят налоги. Президент отметил, что в некоторых европейских странах говорят Украине, чтобы она забрала обратно этих украинских граждан.

Недавно польские СМИ со ссылкой на данные опроса заявили о значительном ухудшении отношения к беженцам из Украины среди поляков. Временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич заявил, что подобные опросы не являются глубокими исследованиями, но признал, что определенная усталость в Польше все же есть.

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