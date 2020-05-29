Всего один маршрут: Чернобыльская зона открывается для туристов после карантина, но с ограничениями

Обязательными условиями посещения являются прохождение температурного скрининга, наличие у посетителей масок, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств.

Чернобыльская зона отчуждения открывается для посещения, но с определенными ограничениями, предусмотренными правительственным постановлением об ослаблении противоэпидемических мероприятий.

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Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

Отмечается, что на территории зоны отчуждения разрешено проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные и другие) мероприятия, в том числе посещение с целью ознакомления, с учетом запретов, определенных постановлением Кабинета Министров Украины о карантинных ограничениях и этапах ослабления противоэпидемических мероприятий.

В частности, обязательными условиями посещения зоны отчуждения являются прохождение температурного скрининга при посадке в автобус в зону отчуждения и на КПП «Дитятки», наличие у пассажиров масок или респираторов, одноразовых перчаток и дезинфицирующих средств для обработки рук, а также соблюдение социальной дистанции.

По информации пресс-службы, к посещению зоны отчуждения не будут допускаться лица, имеющие температуру более 37,2, а также с симптомами респираторных заболеваний. Если во время проведения температурного скрининга на КПП «Дитятки» будет зафиксирована повышенная температура или выявлено лицо с признаками респираторных заболеваний - вся группа не будет допущена в зону отчуждения.

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По словам помощника директора ГП «ЦОТИЗ» Кирилла Гарника, на период адаптивного карантина будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. В частности, будет действовать один маршрут, рассчитанный на один день - село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект «Чернобыль-2», село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС. Кроме того, есть ограничения по количеству людей в группе, а именно не более 10 человек.

«Во избежание скопления посетителей передвижение по маршруту будет осуществляться по фиксированному графику движения с момента прибытия и до завершения визита. Снятие всех ограничений произойдет после завершения карантина», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня, учитывая эпидситуацию в регионах.

С 1 июня в Украине будет частично возобновлено движение пригородного железнодорожного транспорта, разрешена работа тренажерных залов и бассейнов и проведение учебных занятий в группах не более 10 человек.

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