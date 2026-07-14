Названы 10 популярных мест в Лондоне, которых избегают сами лондонцы

Примерно четвердь лондонцев ни разу не посещали знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз".

Пока миллионы туристов мечтают о посещении некоторых популярных достопримечательностей, местные жители наоборот их избегают.

Как пишет Express со ссылкой на свежее исследование, среднестатистический житель Лондона не посещал как минимум три из самых известных туристических мест города.

Согласно опросу компании City Cruises, более четверти лондонцев (27%) никогда не посещали знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз", за ​​ним следуют небоскребы "Скай Гарден" (24%) и "Шард" (23%), а также Лондонский Тауэр (23%).

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Дело не в отсутствии интереса: 24% откладывают посещение местных достопримечательностей как минимум в течение трех лет, а 4% – уже более 10 лет.

Главная проблема – толпы: 58% признаются, что избегают самых популярных достопримечательностей из-за огромного количества туристов.

"Лондон – один из самых посещаемых городов мира, но наши исследования показывают, что местным жителям необходимо перенять туристический подход к жизни в собственном городе. Возможно, все мы склонны погружаться в рутину, но иногда именно новый взгляд на город может возродить любовь к исследованию родного края", – отметил коммерческий директор компании City Cruises Иэн Хейлз.

10 достопримечательностей Лондона, которые лондонцы никогда не посещали

Лондонский глаз (27%) Скай-Гарден (24%) Шард (23%) Лондонский Тауэр (23%) Морской музей Катти-Сарк (21%) Биг-Бен (20%) Тауэрский мост (20%) Букингемский дворец (19%) Королевская обсерватория Гринвича (19%) Кенсингтонский дворец (18%)

Чрезмерный туризм в мире

Как ранее писал УНИАН.Туризм, посещение некоторых самых популярных туристических локаций мира может быть просто невыносимым, особенно в топ-сезон отпусков.

При этом страдают от этого не только туристы, вынужденные переплачивать и часами стоять в очередях, но и местные жители, которые ощущают на себе "все прелести" чрезмерного туризма – отсутствие доступного жилья, забитый транспорт, пробки на дорогах, завышенные цены, мусор на улицах, цщерб для экологии и многое другое.

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