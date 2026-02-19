'Люблю всем сердцем': в Помпеях нашли таинственные любовные граффити

Древние послания удалось прочитать только благодаря современным технологиям сканирования.

Археологи в Помпеях обнаружили 2000-летние любовные записки, которые десятилетиями оставались незаметными для исследователей и миллионов туристов. Открытие стало возможным благодаря применению передовых методов цифровой визуализации.

Об этом сообщили в Археологическом парке Помпеи, передает Fox News. Надписи были найдены во время исследовательских кампаний в 2022 и 2025 годах, однако результаты обнародовали только сейчас.

Граффити расположены в коридоре, соединяющем театральный квартал с улицей Виа Стабиана – месте с интенсивным туристическим потоком. Стену раскопали еще более 230 лет назад, поэтому специалисты не ожидали новых открытий.

Среди надписей – эмоциональные любовные послания. В одном упоминается женщина по имени Эрато и слово "любит". Другая надпись гласит: "Я спешу; береги себя, мой Саво, будь уверен, что ты меня любишь!". Третье послание рассказывает о рабыне Мете из Ателлы, которая "любит Кресто всем сердцем" и просит богиню Венеру Помпейскую быть благосклонной к влюбленным.

Чтобы обнаружить стертые и почти невидимые буквы, исследователи применили технологию Reflectance Transformation Imaging – специальный метод световой фотографии, который позволяет фиксировать поверхность под разными углами освещения. Также была создана цифровая карта стены для анализа расположения надписей и возможных связей между ними.

Директор парка Габриэль Цухтригель подчеркнул, что в Помпеях насчитывается более 10 000 граффити, которые составляют "огромное наследие". По его словам, именно современные технологии позволяют открывать новые истории жизни древнего города.

В дальнейшем исследователи планируют создать 3D-цифровую платформу для изучения надписей, а также установить защитную крышу для сохранения граффити.

Систематические раскопки в Помпеях продолжаются с середины XVIII века, и город, уничтоженный извержением Везувия в 79 году н.э., продолжает открывать новые страницы истории даже спустя две тысячи лет.

