1 июля в нашей стране наступает День архитектуры, в который принято вспоминать архитектурные достопримечательности Украины и поздравлять архитекторов. Около 14 тысяч украинских зданий считаются культурными памятками и охраняются законом. Такие объекты привлекают туристов - вам обязательно стоит их посетить.
Самые известные здания Украины - ТОП 9
Мы перечислили строения, которые известны уникальным архитектурным стилем и богатой историей. Если вы ещё их не посещали, то это стоит исправить.
Киевский Дом с химерами
Архитектурные достопримечательности Киева можно перечислять долго - столица предлагает туристам много интересных мест. Одно из них - щедро украшенный Дом с химерами. Фантастические скульптуры сказочных персонажей и животных на фасаде можно рассматривать часами.
Киевский Нацбанк
Штаб-квартира Украинского национального банка на улице Институцкой поражает вычурными колонами, изысканной лепниной и необычной формой окон. Жители и гости столицы надолго останавливаются, чтобы рассмотреть это великолепие.
Киевский Доходный дом Сироткина
Одно из самых заметных сооружений исторического центра Киева признано шедевром неоренессанса. Роскошное бордовое здание с бесчисленными колонами, скульптурами и отделкой окон и красивым шпилем на крыше нельзя не заметить.
Одесский академический театр оперы и балета
Одесский театр считается одним из красивейших не только в Украине, но и в Европе. Впечатляющая постройка в стиле барокко излучает королевское величие. Здание охраняется организацией ЮНЕСКО и имеет богатейший театральный репертуар.
Черновицкий национальный университет
Один из самых древних высших учебных заведений страны находится в Черновцах, являясь самой популярной туристической "изюминкой" города. Внешне он напоминает нечто среднее между средневековым замком и храмом. Студенты в шутку называют его "Украинский Хогвартс". Помимо главного центрального корпуса посетить можно дендрологический сад и церковь при университете.
Хотинская крепость
Эта древняя и величественная крепость пережила несколько королевств. Твердыня считалась одной из самых неприступных военных фортификаций в Европе. Туристов привлекает не только почти идеально сохранившийся фасад, но и мистические истории о призраках внутри здания.
Харьковский Госпром
Перечисляя архитектурные достопримечательности Харькова, невозможно не упомянуть Госпром - самый знаковый для нашей страны шедевр конструктивизма. Строгие линии и симметрия форм впечатляют всех, кто его увидит.
Харьковский Дом со шпилем
Ещё один из символов Харькова не стоит обделять вниманием, если побываете в городе. Его примечательные особенности - монументальный величественный фасад и шпиль, венчающий главную башню. Особенно фотогенично он выглядит ночью с красивой подсветкой.
Львовский Дворец Потоцких
Город Льва поражает всех путешественников бережным отношением к историческому наследию. Одна из известных достопримечательностей города - дворец аристократической семьи Потоцких в стиле классицизма. Он роскошен не только снаружи, но и внутри, с его богатой лепниной, древними винтовыми лестницами и шикарной мебелью. Сейчас тут находится художественный музей, проводятся культурные мероприятия и фестивали.