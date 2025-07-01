В День архитектуры Украины вспоминаем здания, которые поражают красотой.

1 июля в нашей стране наступает День архитектуры, в который принято вспоминать архитектурные достопримечательности Украины и поздравлять архитекторов. Около 14 тысяч украинских зданий считаются культурными памятками и охраняются законом. Такие объекты привлекают туристов - вам обязательно стоит их посетить.

Самые известные здания Украины - ТОП 9

Мы перечислили строения, которые известны уникальным архитектурным стилем и богатой историей. Если вы ещё их не посещали, то это стоит исправить.

Киевский Дом с химерами

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Архитектурные достопримечательности Киева можно перечислять долго - столица предлагает туристам много интересных мест. Одно из них - щедро украшенный Дом с химерами. Фантастические скульптуры сказочных персонажей и животных на фасаде можно рассматривать часами.

Киевский Нацбанк

Штаб-квартира Украинского национального банка на улице Институцкой поражает вычурными колонами, изысканной лепниной и необычной формой окон. Жители и гости столицы надолго останавливаются, чтобы рассмотреть это великолепие.

Киевский Доходный дом Сироткина

Одно из самых заметных сооружений исторического центра Киева признано шедевром неоренессанса. Роскошное бордовое здание с бесчисленными колонами, скульптурами и отделкой окон и красивым шпилем на крыше нельзя не заметить.

Одесский академический театр оперы и балета

Одесский театр считается одним из красивейших не только в Украине, но и в Европе. Впечатляющая постройка в стиле барокко излучает королевское величие. Здание охраняется организацией ЮНЕСКО и имеет богатейший театральный репертуар.

Черновицкий национальный университет

Один из самых древних высших учебных заведений страны находится в Черновцах, являясь самой популярной туристической "изюминкой" города. Внешне он напоминает нечто среднее между средневековым замком и храмом. Студенты в шутку называют его "Украинский Хогвартс". Помимо главного центрального корпуса посетить можно дендрологический сад и церковь при университете.

Хотинская крепость

Эта древняя и величественная крепость пережила несколько королевств. Твердыня считалась одной из самых неприступных военных фортификаций в Европе. Туристов привлекает не только почти идеально сохранившийся фасад, но и мистические истории о призраках внутри здания.

Харьковский Госпром

Перечисляя архитектурные достопримечательности Харькова, невозможно не упомянуть Госпром - самый знаковый для нашей страны шедевр конструктивизма. Строгие линии и симметрия форм впечатляют всех, кто его увидит.

Харьковский Дом со шпилем

Ещё один из символов Харькова не стоит обделять вниманием, если побываете в городе. Его примечательные особенности - монументальный величественный фасад и шпиль, венчающий главную башню. Особенно фотогенично он выглядит ночью с красивой подсветкой.

Львовский Дворец Потоцких

Город Льва поражает всех путешественников бережным отношением к историческому наследию. Одна из известных достопримечательностей города - дворец аристократической семьи Потоцких в стиле классицизма. Он роскошен не только снаружи, но и внутри, с его богатой лепниной, древними винтовыми лестницами и шикарной мебелью. Сейчас тут находится художественный музей, проводятся культурные мероприятия и фестивали.

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