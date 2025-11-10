Эта местность является домом для разнообразных животных.

В Канаде между Новой Шотландией и Нью-Брансуиком находится залив, который известен своими скалами в форме "цветочных горшков", между которыми можно прогуляться во время отлива. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о заливе Фанди, который известен самыми высокими приливами в мире, разница между отливом и приливом достигает 15 метров. Дважды в день, около 160 млрд тонн воды - больше, чем во всех пресноводных реках мира вместе взятых, впадает в залив.

Во время этого отлива можно прогуляться по прибрежным тропам в таких районах, как Национальный парк Фанди или Фанди Трейл Паркуэй, откуда открываются невероятные виды на залив.

"Отсюда можно увидеть такие достопримечательности, как скалы Хоупвелл, также известные как "цветочные горшки", которые через несколько часов во время прилива полностью погружаются под воду", - добавляют в материале.

Также залив может похвастаться хорошей экосистемой и является домом для драматических морских пейзажей и богатых морских ресурсов.

"Эта местность является домом для различных животных, включая китов, тюленей, тупиков, белоголовых орланов, больших буревестников, лобстеров и дельфинов. Залив Фанди, название которого происходит от французского слова "раскол" или португальского слова "глубокий", известен своими окаменелостями, датируемыми угольным периодом", - подчеркивают в Daily Mail.

Кроме того, эта местность имеет самые полные окаменелости жизни, которая существовала 300 млн лет назад, среди которых окаменелости динозавров.

"На краю залива Фанди вы также можете прогуляться по узкой полосе морского дна, которая обнажается только во время отлива, до острова на южной окраине Нью-Брансуика. Остров Министерс занимает площадь 200 гектаров и когда-то использовался как место отдыха Уильямом Корнелиусом Ван Хорном, строителем Канадской Тихоокеанской железной дороги и одним из самых богатых людей Канады. Здесь проложено 20 км маркированных троп, и гости могут посетить имение Ван Хорна 19-20 веков", - отмечают в публикации.

В то же время Нортумберленд Линдисфарн, который также известен как Святой остров, является историческим островом со средневековым монастырем и замком, к которому можно добраться по дамбе, которую безопасно переходить только во время отлива.

"Это одно из лучших мест для прогулок осенью в Великобритании. Пройдите через маленький посёлок с его огромными руинами монастыря из красного песчаника и далее вдоль прибрежной тропы мимо высокого замка Линдисфарн. Пройдите мимо соседнего сада замка, разбитого Гертрудой Джекилл, а затем вернитесь по тропе паломников на материк", - добавили в Daily Mail.

