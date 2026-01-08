Каким странам и чем угрожает Трамп: обзор от Axios

В разные периоды своего президентства Трамп угрожал ряду стран.

После операции в Венесуэле и захвата диктатора Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп предположил, что следующими могут быть другие латиноамериканские страны, ссылаясь на так называемую "доктрину Донро" – игру слов на основе доктрины Монро. Издание Axios вспомнило, каким странам Трамп угрожал в разные периоды своего президентства, и объяснило почему.

Венесуэла

Захват Мадуро стал лишь началом влияния США на Венесуэлу. Отмечается, что администрация Трампа уже начала планирование прямого контроля над продажей венесуэльской нефти и доходами от нее. Так, во вторник Трамп заявил, что США получат до 50 миллионов баррелей венесуэльской санкционной нефти стоимостью около 2,5 миллиарда долларов.

Венесуэла является противником США уже более 20 лет. Эта южноамериканская страна давно обвиняет Соединенные Штаты в колониальном шовинизме, отметил журналист Axios Марк Капуто.

Гренландия

Усилия Трампа по установлению контроля над Гренландией активизировались после захвата Мадуро. Администрация США рассматривает самоуправляемую территорию как важный элемент оборонной стратегии.

"Нам действительно нужна Гренландия, безусловно. Она нам нужна для обороны", - цитирует Трампа издание.

Мировые лидеры, в частности руководство Гренландии и Дании, решительно выступили против таких намерений США. Последние заявления Трампа привели НАТО в состояние повышенной тревоги, ведь Гренландия входит в состав Королевства Дания - страны-члена Альянса.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в среду, что на следующей неделе встретится со своим датским коллегой для обсуждения вопроса Гренландии.

Куба

Axios пишет, что о прямом вмешательстве США на Кубу Трамп высказывался сдержанно, заявляя, что страна может "упасть сама".

"Похоже, Куба готова пасть. Я не думаю, что нужны какие-то действия. Похоже, все идет к этому", - сказал он.

Между тем Рубио, родители которого являются переселенцами из Кубы, занимает гораздо более жесткую позицию в отношении возможного вторжения или ударов.

"Если бы я жил в Гаване и был в составе правительства, я бы забеспокоился", - заявил он в субботу.

Колумбия

Трамп угрожал военными действиями против Колумбии, ссылаясь на деятельность кокаиновых лабораторий и производство наркотиков в рамках своей "войны с наркотиками".

Президент США называл президента Колумбии Густаво Петро, союзника Мадуро, угрозой и заявлял, что тот должен "следить за собой". По его словам, Петро - "больной человек, который любит производить кокаин и продавать его в США". На вопрос журналистов, может ли Трамп приказать США провести операцию против Колумбии, тот ответил: "Мне это нравится".

Мексика

И во время первого президентского срока, и во время второго у Трампа напряженные отношения с Мексикой, пишет издание. Военные действия против этой страны он также не исключал.

"С Мексикой придется что-то делать", - сказал Трамп в субботу в эфире Fox News.

Его недовольство, в частности, связано с фентанилом - смертельно опасным наркотиком, который, по данным Счетной палаты США, попадает в США из Мексики после производства и поставок из Китая, отметило Axios.

Иран

За день до захвата Мадуро Трамп открыто заявил о готовности США вмешаться в дела Ирана из-за гибели там протестующих.

"Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, как это принято у них, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действию", - написал он в Truth Social.

Кроме того, сенатор Линдси Грэм предупреждал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, что Трамп может приказать его ликвидировать, если репрессии продолжатся.

В июне Трамп уже отдавал приказ бомбить Иран, чтобы приостановить иранскую ядерную программу и отложить потенциальные конфликты.

Канада

Несколько раз Трамп говорил, что Канада должна стать "51-м штатом США", и не исключал ее аннексии. Как отметило издание, он даже обещал защищать Канаду американским противоракетным щитом "Золотой купол", если она присоединится к Соединенным Штатам.

В то же время премьер-министр Канады Марк Карни четко дал понять, что страна не заинтересована в таком сценарии. После захвата Мадуро Трамп о Канаде не упоминал.

Панама

В начале своего второго срока Трамп заявил, что США должны контролировать Панамский канал из соображений стратегической безопасности. В марте он утверждал, что Штаты якобы вернули контроль над каналом после получения контрольного пакета акций компании, которая работает вблизи него.

Власти Панамы это опровергли, а президент Хосе Рауль Мулино обвинил Трампа во лжи.

Нигерия

Угрозы Трампа в адрес Нигерии достигли апогея, когда США на Рождество нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ на территории страны. Атака произошла после месяцев заявлений Трампа и евангельских христиан о якобы преследовании христиан в Нигерии.

Сирия

В декабре Трамп приказал нанести масштабные авиаудары по Сирии после того, как ранее угрожал этой стране из-за убийства двух американских военных.

"Это не начало войны - это объявление мести. Сегодня мы охотились и уничтожали наших врагов. Многих. И мы продолжим", - написал тогда министр обороны Пит Хэгсет в соцсети X.

Никарагуа

Сенатор-республиканец Рик Скотт в среду намекнул, что Никарагуа может стать еще одной целью США.

"Это начало перемен в Венесуэле, затем мы наведем порядок на Кубе, Никарагуа тоже будет "исправлена", а в следующем году в Колумбии появится новый президент. Демократия возвращается в это полушарие", – заявил он в эфире Fox Business Live.

Политика Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп усиливает спекуляции по поводу Гренландии, Кубы и Колумбии после свержения Мадуро. Заявления американского лидера и госсекретаря Рубио подчеркивают, что администрация США серьезно настроена играть более активную роль в Западном полушарии.

Также мы писали, что политика Трампа толкает Латинскую Америку в объятия Китая. По мнению экспертов Foreign Policy, военное вмешательство США в Венесуэле подрывает международное право и возрождает модель имперского доминирования, которая уже ранее приводила к длительной враждебности в регионе. Как отметило издание, Соединенные Штаты рискуют потерять политическое и экономическое влияние, ведь Латинская Америка, вероятно, будет все активнее искать альтернативных союзников - прежде всего в Китае.

