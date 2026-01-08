Зеленский проведет еще одну встречу с Трампом: подробности от Axios

Точная дата встречи пока неизвестна, но она может состояться уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в ближайшее время встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом для финализации соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщает со ссылкой на украинских чиновников издание Axios. Отмечается, что встреча может состояться уже на следующей неделе.

Одним из вариантов называют возможный визит Зеленского непосредственно в США.

Авторы материала также пишут о том, что лидеры Украины и США могут встретиться на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он запланирован на период с 19 по 23 января.

СМИ сообщают, что посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в среду в Париже встретились со спецпосланцем Кремля Кириллом Дмитриевым. Там они говорили о плане США по завершению российско-украинской войны. Примечательно, что перед этим состоялись двухдневные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Между тем посольство США предупредило об угрозе массированной атаки в Украине в ближайшие дни. Об угрозе удара этой ночью говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, враг пытается воспользоваться сложными погодными условиями.

