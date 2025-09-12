На данный момент лоукостер уже урезал около 2 млн мест на испанских рейсах из-за повышения сборов местным оператором аэропортов.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что готов сократить еще 1 миллион мест на рейсах в Испанию летом 2026 года в связи с обострившимся конфликтом авиакомпании с местным государственным оператором аэропортов Aena из-за пассажирских сборов.

"Я должен вернуться в Мадрид через две недели и, вероятно, объявлю о добавлении еще 1 млн мест следующим летом. Если цены в регионах Испании будут слишком высокими, я буду летать в другие места. Нам выгоднее летать по той же цене в такие места, как Пальма-де-Майорка, чем в Херес. Если испанское правительство не сможет убедить Aena отступить, то я вообще не хочу их обслуживать", – заявил он в интервью Financial Times.

Издание напоминает, что на данный момент ирландская авиакомпания уже отменила до 2 млн мест на предстоящую зиму из-за отказа платить 6,5%-ное повышение сборов от Aena.

В частности, на прошлой неделе авиакомпания заявила, что не будет выполнять зимние рейсы в испанские аэропорты городов Сантьяго-де-Компостела, Виго, Вальядолид, Херес и Тенерифе на Канарских островах.

В свою очередь Aena, анонсировавшая повышение тарифов на 0,68 евро с каждого пассажира, обвинила Ryanair в "вымогательстве" и недобросовестности.

При этом издание отмечает, что нет никаких признаков того, что "левое" правительство Испании встанет на сторону Ryanair. Председатель совета директоров Aena Мауриси Лусена – бывший политик правящей Социалистической партии, а министр транспорта Испании Оскар Пуэнте на прошлой неделе поддержал Aena, обвинив Ryanair в "шантаже".

В настоящее время Ryanair перевозит больше пассажиров в Испанию и из Испании, чем любая другая авиакомпания, включая флагманский перевозчик страны Iberia.

О'Лири заявил, что у Aena монопольный подход к ценообразованию: "Просто безумие, что страна размером с Испанию с одним крупным оператором-монополистом".

При это он заявил, что скандал, вызвавший широкий общественный резонанс, на самом деле помог увеличить количество бронирований Ryanair, которое "выросло на 8% за неделю".

По его словам, из 1 миллиона мест, изъятых из региональных аэропортов, "около полумиллиона уже перенаправлены в Малагу и Пальму, а остальные – на региональные направления в Италии".

Испания является вторым по величине рынком для Ryanair после Италии, на долю которого пришлось 18% выручки авиакомпании за финансовый год, закончившийся 31 марта.

Спор Ryanair с оператором аэропортов Испании

Конфликт Ryanair с Aena разразился еще несколько лет назад, однако был поставлен на паузу во время пандемии коронавируса, когда испанский оператор аэропортов приостановил поднятие тарифов. Впрочем, с начала 2025 года, года их поднятие возобновилось, лоукостер пошел на обострение ситуации – масштабные сокращения его полетной программы в Испанию затронули как летнее расписание этого года, так и зимнее 2025-2026 годов.

Стоит отметить, что Ryanair – не единственная бюджетная авиакомпания Европы, отменяющая рейсы из-за слишком высоких сборов в аэропортах некоторых стран. Так, на днях стало известно, что другой популярный европейский лоукостер Wizz Air уходит из аэропорта Вены по той же причине.

