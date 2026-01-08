Дело нардепа Скороход: суд снял электронный браслет, но увеличил залог

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла ходатайство защиты народного депутата Анны Скороход. Об этом сообщают Новости.LIVE.

Отмечается, что суд принял решение снять электронный браслет с подозреваемой, но поднял сумму залога до 4 миллионов гривен.

Дело Скороход

В декабре Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у действующего народного депутата от партии "За будущее" Анны Скороход. Сообщалось, что ее подозревают в получении крупной взятки. Задокументировано, как парламентария вместе с сообщниками требовала от предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Позже НАБУ опубликовало видео, как Скороход требовала взятку у бизнесмена. Она рассказывает, что расписки нужны для того, чтобы потом не было проблем с предоставлением второй части средств. Также говорит, что использование силовых методов для выбивания средств - это не ее стиль работы. Разговор происходит на русском языке.

Позже стало известно, что "третьи лица" внесли залог в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен за народного депутата. По словам ее адвоката, Скороход с того момента находилась в Киеве с электронным браслетом контроля. Он тогда также заявил, что защита будет просить суд уменьшить сумму залога и снять средство контроля.

