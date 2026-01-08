Дело нардепа Скороход: суд снял электронный браслет, но увеличил залог

Нардеп подозревается в организации преступной группы.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла ходатайство защиты народного депутата Анны Скороход. Об этом сообщают Новости.LIVE.

Отмечается, что суд принял решение снять электронный браслет с подозреваемой, но поднял сумму залога до 4 миллионов гривен.

Дело Скороход

В декабре Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у действующего народного депутата от партии "За будущее" Анны Скороход. Сообщалось, что ее подозревают в получении крупной взятки. Задокументировано, как парламентария вместе с сообщниками требовала от предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Позже НАБУ опубликовало видео, как Скороход требовала взятку у бизнесмена. Она рассказывает, что расписки нужны для того, чтобы потом не было проблем с предоставлением второй части средств. Также говорит, что использование силовых методов для выбивания средств - это не ее стиль работы. Разговор происходит на русском языке.

Позже стало известно, что "третьи лица" внесли залог в размере 3 миллиона 28 тысяч гривен за народного депутата. По словам ее адвоката, Скороход с того момента находилась в Киеве с электронным браслетом контроля. Он тогда также заявил, что защита будет просить суд уменьшить сумму залога и снять средство контроля.

