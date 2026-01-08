Посланцы Трампа встречались в Париже с Дмитриевым: Axios узнал подробности

Встреча с Дмитриевым состоялась после переговоров с представителями Украины и "коалиции желающих".

Представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в среду в Париже встретились со спецпосланником Кремля Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить план США по мирному урегулированию ситуации в Украине. Об этом на страницах Axios пишет корреспондент по международным вопросам Барак Равид.

Отмечается, что встреча с Дмитриевым состоялась после того, как Виткофф и Кушнер провели двухдневные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Великобритании, Франции и Германии.

Издание подчеркнуло, что после достижения соглашения с Украиной по почти всем аспектам мирного плана Белый дом теперь хочет услышать ответ на предложение от президента России Владимира Путина.

Кроме того, как пишет Axios со ссылкой на украинских чиновников, существует вероятность, что в следующем месяце Зеленский поедет в США, чтобы встретиться с Трампом и завершить соглашение о гарантиях безопасности. По другой версии, встреча президентов Украины и США может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Результаты встречи в Париже

Как сообщал ранее УНИАН, в Париже "коалиция желающих" согласовала гарантии безопасности для Украины, но неясно, примет ли их РФ. Financial Times писало, что США готовы контролировать возможную линию прекращения огня с помощью таких технологий, как датчики, дроны и спутники. Однако, как подчеркнуло издание, остаются серьезные вопросы относительно того, сколько лидеров будут готовы перейти от теоретических обещаний развернуть войска, самолеты или корабли к обязательствам, что их вооруженные силы, в случае необходимости, будут воевать с Россией, если Москва снова вторгнется.

Также президент Зеленский по итогам переговоров украинской команды с представителями США во Франции сообщил, что украинско-американский документ о гарантиях безопасности фактически готов к финализации на высшем уровне. Впрочем, президент Украины не сообщил, когда конкретно может состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом для окончательного его утверждения.

