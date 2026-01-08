Зеленский назначил новых глав четырех ОВА: о ком идет речь

Также определен глава еще одной области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав четырех областных военных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.

Винницкую ОВА возглавит Наталья Заболотная, Днепровскую - Александр Ганжа, Полтавскую - Виталий Дякивныч, а Черновицкую - Руслан Осипенко.

Кроме того, в своем обращении президент Владимир Зеленский сообщил, что уже была согласована кандидатура главы Тернопольской ОВА.

Видео дня

"И в целом кадровые решения продолжим", - добавил президент в обращении.

Другие увольнения в Украине

Напомним, ранее президент заявил, что в Украине также планируется провести ротацию в силовых структурах. Позже стало известно о том, что должность главы Службы безопасности Украины покинул Василий Малюк. По его словам, он останется в системе и сосредоточится на реализации спецопераций.

Временно исполняющим обязанности главы СБУ стал начальник центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара. Тогда сообщалось, что назначение Хмары связано с акцентом на боевую работу и масштабирование опыта ЦСО "А".

Вас также могут заинтересовать новости: