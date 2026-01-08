'Разнести это место к черту': Трамп набросился с угрозами на Иран и Кубу

После операции в Венесуэле риторика Белого дома стала заметно более радикальной.

США могут нанести новые удары по Ирану, если тамошний режим продолжит убивать участников уличных акций протеста. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью Salem News Channel.

"У них дела идут очень плохо. И я дал им понять, что если они начнут убивать людей, что они обычно делают во время своих беспорядков, если они это сделают, мы очень сильно по ним ударим", - заявил Трамп.

На замечание телеведущего, что в Иране уже погибли десятки протестующих, Трамп заявил, что там "произошла давка" и люди на самом деле погибли "из-за проблем с контролем толпы и других вещей".

В другой части этого же интервью Трамп ответил на вопрос о возможности усилить давление на коммунистический режим Кубы, который мозолит Вашингтону глаза уже 67 лет.

"Ну, я не думаю, что можно оказать гораздо большее давление, кроме как просто войти туда и разнести это место к черту", - сказал президент США.

Угрозы США в адрес Ирана и Кубы

Как писал УНИАН, накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм в комментарии Fox News заявил, что США могут ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, если иранский режим и в дальнейшем будет силой подавлять массовые протесты и убивать собственных граждан. Он подчеркнул поддержку США иранского народа, назвал власть в Тегеране "религиозным нацистским режимом".

Также мы рассказывали, что после похищения Николаса Мадуро американцами правительство Кубы резко усилило меры безопасности, а среди населения выросли страх и одновременно надежда на возможные изменения. Кубинцев шокировала легкость, с которой США провели спецоперацию в Каракасе и ликвидировали десятки кубинских военных, охранявших венесуэльского диктатора.

